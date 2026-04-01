快訊

是戰是和？白宮發言人：川普將就伊朗局勢發表全國談話

巴菲特憂銀行體系「劇院失火」恐慌重演 加碼示警伊朗核武將引發災難

今鋒面挾雷雨南下 清明連假另一鋒面影響周六全台有雨

聽新聞
0:00 / 0:00

甲骨文爆裁員數千人 凸顯AI投資燒錢太兇

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
甲骨文傳出已啟動大規模裁員。美聯社
甲骨文傳出已啟動大規模裁員。美聯社

甲骨文（Oracle）在3月31日開始大幅裁員，已告知員工該公司將裁撤數千個職位，值此之際，甲骨文持續為建設AI基礎設施投入龐大資本，導致股價已大幅下跌。

根據Business Insider、CNBC與華爾街日報等媒體引述知情人士、員工說法的報導，甲骨文裁員消息獲得確認，這家雲端運算與資料庫公司正在各業務部門裁撤職位。在社群媒體上，自稱位於美國與印度的甲骨文員工表示，他們的職位已被取消。

由於市場對生成式人工智慧模型帶來的競爭風險感到恐慌，甲骨文的核心業務正承受壓力；同時，投資人也對公司為AI投資而增加的債務規模，以及逐漸減少的現金流感到擔憂。

目前裁員的完整規模尚不明朗，但有員工指出，內部數據顯示，目前裁撤人數已達數千人。投資銀行TD Cowen的分析師今年稍早預測，甲骨文可能裁撤多達3萬名員工，並出售部分資產，以籌措AI基礎建設資金。

截至5月底，甲骨文全球員工人數約為16.2萬人。

甲骨文發言人拒絕對此發表評論。

裁員消息傳出後，甲骨文股價在31日大漲6%。裁員可能被市場視為AI提升效率的正面訊號。這些人力縮減也可能是成本控制策略的一部分，以抵銷公司在其他領域投入大量AI資金所帶來的壓力。甲骨文股價今年以來已下跌25%，受到整體軟體股拋售，以及市場對公司轉型為AI雲端運算業務的疑慮影響。

投資人擔心，甲骨文傳統的資料庫業務可能會被以AI為核心的競爭對手顛覆，此外，甲骨文為OpenAI等大型客戶建設資料中心，可能導致商業模式的獲利能力下降。由於大幅投資AI計畫，甲骨文在2025會計年度的自由現金流已轉為負值。

在公司最近一次於3月舉行的財報會議中，甲骨文共同執行長西西利亞（Mike Sicilia）反駁軟體業務將被顛覆的說法，表示公司正迅速採用AI程式撰寫工具，以提升工程師生產力，讓更小型的團隊也能更快交付解決方案。

另一方面，甲骨文近期在監管文件中指出，本會計年度的整頓成本將比先前預估多出5億美元，顯示其裁員計畫可能加速。

美國 人工智慧 華爾街日報 甲骨文 裁員

延伸閱讀

伊朗戰爭將 AI 榮景切成兩塊

伊戰殃及海灣國家 恐自美國撤資？

AI成長×除息題材雙引擎啟動 主動式高息ETF強勢崛起

相關新聞

巴菲特憂銀行體系「劇院失火」恐慌重演 加碼示警伊朗核武將引發災難

波克夏董事長巴菲特警告說，他觀察到銀行體系開始出現脆弱的跡象，此時，銀行體系與非銀行機構之間的連結日益緊密。對於中東情勢，巴菲特也警告說，核武擴散正讓世界變得更加危險，並表示若伊朗取得核彈，將提高爆發災難性衝突的風險。

川普預告美軍2至3週撤離伊朗 油金早盤上漲、美股期指無變化

美國總統川普表示，他預計美國會在二至三周內結束對伊朗的戰爭，並暗示美國已大致達成軍事目的，後續荷莫茲海峽的問題將交由其他國家解決。美股期指周三變動不大；原油期貨小漲，金價維持連三天漲勢。

市場傳美伊戰事降溫 美股道瓊強彈逾千點、台積電ADR大漲6.78%

美股週二（3月31日）強勢反彈，市場傳出美國與伊朗衝突有望降溫，帶動投資人風險偏好回升，三大指數同步大漲，創下今年5月以來最佳單日表現。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

甲骨文爆裁員數千人 凸顯AI投資燒錢太兇

甲骨文（Oracle）在3月31日開始大幅裁員，已告知員工該公司將裁撤數千個職位，值此之際，甲骨文持續為建設AI基礎設施投入龐大資本，導致股價已大幅下跌。

台積電ADR大漲6.8% 較台北交易溢價23.1%

台積電ADR周二大漲6.8%，收在337.95美元，較台北交易溢價23.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。