甲骨文爆裁員數千人 凸顯AI投資燒錢太兇

甲骨文（Oracle）在3月31日開始大幅裁員，已告知員工該公司將裁撤數千個職位，值此之際，甲骨文持續為建設AI基礎設施投入龐大資本，導致股價已大幅下跌。

根據Business Insider、CNBC與華爾街日報等媒體引述知情人士、員工說法的報導，甲骨文裁員消息獲得確認，這家雲端運算與資料庫公司正在各業務部門裁撤職位。在社群媒體上，自稱位於美國與印度的甲骨文員工表示，他們的職位已被取消。

由於市場對生成式人工智慧模型帶來的競爭風險感到恐慌，甲骨文的核心業務正承受壓力；同時，投資人也對公司為AI投資而增加的債務規模，以及逐漸減少的現金流感到擔憂。

目前裁員的完整規模尚不明朗，但有員工指出，內部數據顯示，目前裁撤人數已達數千人。投資銀行TD Cowen的分析師今年稍早預測，甲骨文可能裁撤多達3萬名員工，並出售部分資產，以籌措AI基礎建設資金。

截至5月底，甲骨文全球員工人數約為16.2萬人。

甲骨文發言人拒絕對此發表評論。

裁員消息傳出後，甲骨文股價在31日大漲6%。裁員可能被市場視為AI提升效率的正面訊號。這些人力縮減也可能是成本控制策略的一部分，以抵銷公司在其他領域投入大量AI資金所帶來的壓力。甲骨文股價今年以來已下跌25%，受到整體軟體股拋售，以及市場對公司轉型為AI雲端運算業務的疑慮影響。

投資人擔心，甲骨文傳統的資料庫業務可能會被以AI為核心的競爭對手顛覆，此外，甲骨文為OpenAI等大型客戶建設資料中心，可能導致商業模式的獲利能力下降。由於大幅投資AI計畫，甲骨文在2025會計年度的自由現金流已轉為負值。

在公司最近一次於3月舉行的財報會議中，甲骨文共同執行長西西利亞（Mike Sicilia）反駁軟體業務將被顛覆的說法，表示公司正迅速採用AI程式撰寫工具，以提升工程師生產力，讓更小型的團隊也能更快交付解決方案。

另一方面，甲骨文近期在監管文件中指出，本會計年度的整頓成本將比先前預估多出5億美元，顯示其裁員計畫可能加速。