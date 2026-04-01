義大利電影城公布亮眼財報 將製作刺客教條等大片

義大利最知名製片基地「電影城」（Cinecittà）今天宣布2025年轉虧為盈，淨利潤110萬歐元（約新台幣4000萬元），並吸引多部國際大片前往拍攝，包括巨星丹佐華盛頓飾演的迦太基將軍漢尼拔（Hannibal）、影集「刺客教條」等。

位在羅馬的「電影城」創立於1937年，內有多個巨大攝影棚，製作數千部膾炙人口影片，包括義大利已故名導費里尼（Federico Fellini）從前固定使用的5號攝影棚。

電影城總裁薩柯恩（Antonio Saccone）、執行長卡切曼尼（Manuela Cacciamani）今天舉行記者會，說明2025年財務報表亮眼，稅後淨利高達110萬歐元，扭轉2024年虧損劣勢。

卡切曼尼回應中央社提問表示，義大利電影城非常期待拓展與亞洲國家的合作，她去年親自前往東京介紹電影城，希望吸引亞洲電影業者前來拍攝。

卡切曼尼介紹，電影城今年迎來許多大片重磅製作，包括梅爾吉勃遜（Mel Gibson）執導名著「耶穌受難記」的續集「基督復活」，及巨星丹佐華盛頓（Denzel Washington）主演的北非迦太基傳奇將軍漢尼拔電影。Netflix近期也宣布，將在此拍攝熱門電玩改編的真人版劇集「刺客教條」（Assassin's Creed）。

卡切曼尼說，電影城已完成義政府「國家復甦暨韌性計畫」（PNRR）資助的計畫，包括新蓋5個攝影棚，翻新4個攝影棚等，增加60%產製能力，使羅馬電影城在歐洲乃至全球競爭力大增。

卡切曼尼強調，Cinecittà致力向全世界推廣義大利電影，國際部門已在加拿大、法、德、日、韓、中國、印度等國舉辦40場活動，推廣國際合作製片機會。

根據電影城提供數據，公司2025年EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）為500萬歐元，增幅高達250%，業績成長主因是核心業務收入增加，以及生產成本大幅降低。

在記者會結束後，「電影城」導覽人員帶中央社等外媒記者參訪古羅馬歷史劇拍攝場景，現場不論是石頭道路、石柱或神廟，都完美複製遺跡，一踏入就有穿越時空之感；若敲擊石牆，可發現多數佈景是以空心材料模擬出真實厚重石材之感。

在名導費里尼固定使用的5號攝影棚門口，特別設立了一個紀念招牌。導覽人員說，費里尼非常熱愛位在羅馬的電影城，即使沒在拍攝電影時也常待這裡，曾有人問費里尼在倫敦、巴黎、羅馬等世界大城當中最想定居何處，答案竟是電影城，費里尼常在此接待朋友，以往附近許多餐廳也都曾送餐給費里尼。