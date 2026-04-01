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台積電ADR大漲6.8% 較台北交易溢價23.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二大漲6.8%，收在337.95美元，較台北交易溢價23.1%。（歐新社）
台積電ADR周二大漲6.8%，收在337.95美元，較台北交易溢價23.1%。（歐新社）

台積電ADR周二大漲6.8%，收在337.95美元，較台北交易溢價23.1%。

美國股市周二在第1季最後一個交易日上演報復性反彈，三大指數均創下 2026 年以來最佳單日表現。美國總統川普暗示願意結束戰爭，且伊朗方面也表達了結束衝突的意願。受此激勵，油價由高位回落，資金大舉湧入科技股和航空股，費城半導體指數更飆漲逾 6%。

道瓊工業指數大漲 1,125 點，漲幅 2.5%，收 46,341.51 點。標普 500 指數上漲 184.80 點，漲幅 2.9%，收 6,528.52 點。那斯達克綜合指數大漲 795.80 點，漲幅 3.8%，收 21,590.63 點。

費城半導體指數狂飆 6.3%，創下近一年來最強單日漲幅。輝達（NVIDIA）在經歷近日獲利回吐賣壓後強勁反彈，收盤上漲 5.6%。據報導，輝達將向邁威爾（Marvell）投資 20 億美元，共同研發新世代「矽光子」技術，以提升資料中心傳輸效率。受此高額投資計畫激勵，邁威爾股價大漲 12.0%。

台灣加權股價指數周二下大跌795.17點，跌幅2.5%，收在31,722.99點。台積電（2330）跌1.2%收在1,760元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,166.26 +6.78 1,760.00 23.08

日月光投控 ASX US 347.42 +3.78 328.50 5.76

聯電 UMC US 57.56 +4.30 56.50 1.88

中華電 CHT US 135.38 +0.55 133.00 1.79

川普 美國 台北 台積電

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