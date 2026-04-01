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中東局勢難解 高油價燒向美國

中央社／ 華盛頓31日專電

全美平均零售油價今天突破每加侖4美元（約新台幣128元）關卡，東岸與西岸主要城市甚至出現5美元的高價。中東戰爭引發全球能源價格高漲，肥料與化材等主要商品短缺，未來美國家庭年度支出可能增加740美元，不利於共和黨期中選舉選情。

美國總統川普（Donald Trump）與伊朗官方雖有意為戰事降溫，但美軍大舉部署中東，伊朗攻擊力未減，國際油價持續走高。

國際布蘭特原油（ICE Brent Crude）與西德州中級原油（West Texas Intermediate crude，WTI），31日最高分別漲至每桶119美元與104美元，較2月28日美以攻擊伊朗當日，漲幅分別近60%與50%。

國際原油價格帶動美國零售油價走高，美國汽車協會（American Automobile Association，AAA）指出，3月底全美平均油價已超過每加侖4美元關卡，達到4.02美元，較戰前價格漲幅約35%，創下2022年後新高。

美國東西岸主要城市油價多超過4美元，西岸的加州與華盛頓州平均油價每加侖超過5美元。除了一般汽車用油，卡車與大型機具使用的柴油平均價格每加侖升至5.45美元，較一年前增加近50%。

高能源價格將帶動整體物價，造成通膨惡化，降低經濟發展。

史丹佛經濟政策研究所（Stanford Institute forEconomic Policy Research）報告指出，中東戰事至今一個月，一般美國家庭用油支出增加約68美元，如果情況持續，現在起至年底將增加740美元。

全球超過2成原油及天然氣經荷莫茲海峽運往各地，美國雖能源自主，但民間零售油價仍隨國際價格波動。高油價將不利年底期中選舉共和黨的選情。

美軍 美國 共和黨 油價

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