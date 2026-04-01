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市場傳美伊戰事降溫 美股道瓊強彈逾千點、台積電ADR大漲6.78%

聯合新聞網／ 綜合報導
市場傳出美伊衝突有望降溫，美股31日強勢反彈。（路透）
市場傳出美伊衝突有望降溫，美股31日強勢反彈。（路透）

美股週二（3月31日）強勢反彈，市場傳出美國與伊朗衝突有望降溫，帶動投資人風險偏好回升，三大指數同步大漲，創下今年5月以來最佳單日表現。

道瓊工業指數大漲1,125.37點，漲幅2.49%，收在46,341.51點；

標準普爾500指數上漲2.91%，收6,528.52點；

那斯達克指數勁揚3.83%，收21,590.63點。

外媒報導指出，伊朗方面釋出可能結束戰事的訊號，美國總統川普亦傳出有意結束中東軍事衝突，激勵市場出現反彈行情。

科技股在先前受戰事壓抑後全面反彈，成為領漲主力。半導體族群表現強勢。台積電ADR收337.95美元，上漲21.45美元漲幅6.78%；輝達（NVIDIA）收174.4美元，上漲9.23美元漲幅5.59%。

能源市場方面，油價走勢分歧。布蘭特原油期貨收每桶118.35美元，上漲4.94%，創2022年6月以來新高；西德州原油期貨收101.38美元，下跌1.46%。

道瓊 伊朗 美股 川普 美元

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