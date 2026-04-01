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因應能源危機 歐盟稱有必要壓低燃料需求

中央社／ 布魯塞爾31日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）今天敦促成員國努力壓低國內燃料需求，並為確保石油供應做好準備，警告中東戰爭可能對能源價格造成長期影響。

美國以色列聯手攻打伊朗，以及德黑蘭當局發動報復性打擊，已擾亂金融市場並導致能源價格攀升。

法新社報導，歐盟負責能源事務的執委約根森（Dan Jorgensen）在布魯塞爾舉行的記者會上說：「很明顯，越能節省石油，尤其是柴油與航空燃油，對我們就越有利。」

在與歐盟各國能源部長舉行視訊會談後，約根森補充說：「我們正處於可能惡化的處境，確實有必要減少需求。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一再表示，對歐盟而言，現階段供應不是問題，但高昂的價格令人擔憂。

為了減緩戰爭衝擊，歐盟國家已在國際能源總署（International Energy Agency）協調下，釋出約4億桶戰略石油儲備，規模為史上最大。

但約根森表示，各國政府必須為「國際能源貿易可能長期中斷」做好準備。他在會談前發表聲明說：「我們現在就必須採取行動，而且需要共同行動。」

根據法新社看到的信函，他在致歐盟成員國的信件中敦促進一步協調，「以有效且高效地規劃釋放庫存，從而「在更長一段時間內」優化供需平衡。

伊朗戰爭讓具戰略重要性的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）活動幾乎停擺，全球約有1/5的石油供應以及大量液化天然氣都是經由荷莫茲海峽運輸。

雖然歐盟大部分的石油與天然氣取自全球其他地方，但全球能源價格居高不下，仍對企業與家庭造成影響。

約根森說，這場衝突持續一個多月，已讓歐洲的化石燃料進口費用額外增加140億歐元（約新台幣5205億元）。從西班牙到克羅埃西亞，幾個歐盟成員國透過減稅、設定燃料價格上限等措施，試圖控制能源成本。

約根森提醒沒有一體適用的解決方法，呼籲歐盟各國政府考慮實施降低燃料需求的措施，像是鼓勵遠端工作、搭乘大眾運輸工具與調降高速公路速限。

他告訴媒體：「就算明天實現和平，依舊會有後果，因為該地區的能源基礎設施已遭破壞。」

美國 德黑蘭 布魯塞爾 以色列 伊朗

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