伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1,000點 台積ADR飆升5%

伊朗媒體IRNA報導，伊朗總統裴澤斯基安在3月31日發表聲明，重申關於停戰的要求，油價應聲挫跌，美股漲幅隨之擴大，美元指數跌破100點關卡。

伊朗釋出的訊息非常明顯：伊朗並未尋求戰爭，且準備結束，但前提是要有正式的安全保證，保護該國免於更多攻擊。

伊朗半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）一天前已報導，伊朗總統30日在內閣會議說，伊朗對結束這場戰爭設有至少兩個前提，「任何關於是否結束戰爭的決定，都必須在考量所有既定條件後，並以維護偉大伊朗民族的尊嚴，且確保伊朗安全與利益為前提下作出。」

布蘭特原油6月期貨跌幅擴大，一度超過4%，西德州原油同步走跌；美股道瓊指數應聲噴漲1,102點或2.4%；費半和台積電ADR更飆漲5%。

稍早美國方面已不斷釋出欲結束戰爭的訊息：川普貼文建議各國購買美國石油，不然就是「自己去荷莫茲海峽拿下它」，美國國防部長說，結束戰爭的外交談判取得重大進展；美國媒體更早前也報導，川普向幕僚表明，即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動。

美國貿易代表葛里爾3月31日受訪時也表示，川習會的籌備工作進展順利，淡化兩國領導人會晤進一步推遲的可能性。