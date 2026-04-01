IMF示警 全球高物價、低成長

中東戰爭使全球通膨壓力大增，國際貨幣基金（ＩＭＦ）警告，戰爭可能以不同方式形塑全球經濟，但所有道路都通往更高的物價、更低的成長。

ＩＭＦ警告，歷史而言，油價長期飆升，往往會拉高通膨、壓低成長。戰爭也可能讓外界預期通膨會維持高檔更久，或許會導致薪水和物價上揚。此外，燃料和輸入價格高漲，亞洲和歐洲的大型能源進口國首當其衝，而非洲和亞洲即便付出高價，也難以取得所需的供給。

除能源受阻，糧食和肥料價格攀高，影響從中東到拉丁美洲部分國家，低收入國家面臨糧食不足風險。波斯灣地區的肥料輸出中斷，發生在北半球播種季節之初，威脅到全年收成。

歐盟統計局昨天公布歐元區三月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之二點五，為去年一月來新高，不只遠超過二月的百分之一點九，並僅略低於市場估計的百分之二點六。但扣除糧食與能源價格的核心ＣＰＩ上揚百分之二點三，低於二月的百分之二點四。數據出爐後，交易者預期，歐洲央行今年將升息二到三次，最快可能在四月行動。

歐洲央行表示，二○二二年俄烏戰爭後通膨急升，不會允許這種情況重演，誓言若有需要，將迅速果斷以對。歐洲央行管理委員會成員穆勒說，要是能源價格長期居高不下，不排除四月升息。

亞洲方面，東京三月核心通膨年增百分之一點七，為近兩年來的最小增幅，但主要是燃料補貼抵銷原物料成本攀升。分析師預料，中東衝突推升油價、弱勢日圓拉高進口物價之際，通膨增幅放緩為暫時性現象，日本央行可能須進一步升息。

而台經院昨公布二月製造業景氣信號，受春節連假、工作天數大幅減少影響，製造業景氣燈號由持平綠燈，轉為低迷黃藍燈。台經院指出，ＡＩ熱潮雖持續帶動半導體先進製程及電力設備支出，為電子機械業提供支撐，但中東局勢動盪已成為干擾全球供應鏈的最大變數。

台經院表示，隨著伊朗衝突加劇地緣政治不確定性，石油與液化天然氣價格走勢將直接牽動全球通膨與經濟成長；即便危機緩解，波灣地區能源設施修復仍需時日，高油價恐將長期抑制消費與投資動能，並透過金融外溢效應進一步衝擊全球股債市場。

台經院認為，先前由ＡＩ投資建構的正向成長動能，雖能抵銷中國經濟疲弱與美國貿易政策不確定性等負面衝擊，但在地緣政治風險急遽升溫下，對製造業的支撐力道恐遭削弱。後續仍須密切觀測國際情勢演變與終端需求變化，對台灣製造業景氣復甦步調的實質影響。