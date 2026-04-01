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聯合利華全球徵才喊停

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

擁有多芬（Dove）、立頓（Lipton）等知名品牌的英國消費品巨擘聯合利華（Unilever），宣布全球暫時凍結人事。據路透取得的內部備忘錄，該公司決定即日起凍結「所有層級」的招聘，維持至少三個月。

這份上周稍晚發給員工的備忘錄指出，此舉是因應伊朗戰事持續一個月所帶來的「重大挑戰」，總體經濟與地緣政治的現實環境，特別是中東衝突，將在未來幾個月帶來嚴峻挑戰。在此背景下，高層管理團隊決議凍結全球招聘，立即生效，至少持續三個月。

總部位於倫敦的聯合利華，儘管多數產品採取在地生產、在地銷售模式，但其所需的化學品、食品與包材等原料，多屬高耗能製程，對能源價格高度敏感。

聯合利華另發聲明解釋，鑑於外部環境不確定性升高，決定暫停招聘，將視情況隨時調整計畫。

聯合利華自2024年起推動成本削減計畫，目標是三年內節支約8億歐元（約9.2億美元），加上這次人事凍結措施，目前該集團員工總數9.6萬人，已遠低於2020年的14.9萬人左右。

路透 倫敦 伊朗

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