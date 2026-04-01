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維珍銀河太空遊一趟75萬美元 時隔兩年重啟

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布，在時隔兩年後，已重新開放商業太空旅遊售票，每張定價75萬美元。

維珍銀河執行長克格拉澤（Michael Colglazier）3月30日表示，該公司將額外開放50個名額，讓乘客搭乘其SpaceShip太空船，進行90分鐘的次軌道觀光飛行，預計今年第4季到明年初之間投入服務。每個名額票價為75萬美元，較先前高出約10萬美元。

消息傳出，維珍銀河股價在美股3月30日盤後一度飆漲22%，31日早盤漲逾7%。該公司今年來截至30日收盤，股價下跌約30%，主因太空旅遊產業面臨需求有限和技術阻障礙的困境。該公司因致力於改善Delta級太空船，暫停太空旅遊售票。

此前，維珍銀河已接受預訂逾20年，但迄今僅成功將少數商業乘客送入地球大氣層外。

隨著貝佐斯旗下藍源自1月起暫停「至少兩年」的觀光飛行，以及馬斯克的SpaceX專注於貨物運輸、衛星發射與政府合約業務，維珍銀河是目前高所得族群尋求刺激體驗的唯一選項。

克格拉澤說，在公司優化作業流程期間，每月將執行約四次太空飛行，之後逐步提高至每月八次，最終達到每月十次。

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