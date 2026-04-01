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加油焦慮...電動車人氣回溫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

過去，阻礙電動車（EV）普及的關鍵在於車主的「里程焦慮」；如今，中東衝突推升燃油價格，駕駛人轉而面臨更直接的「加油焦慮」。這股變化正帶動EV試駕、廣告瀏覽與二手車購買意願同步上升，市場熱度回溫。

美國汽油均價3月30日已升破每加侖4美元，為2022年8月至今首見。根據美國汽車協會（AAA）的資料，全美普通無鉛汽油平均零售價30日升至每加侖4.018美元。自伊朗戰爭爆發以來，汽油價格已飆升逾1美元，美國和以色列對德黑蘭發動襲擊的前一天，美國汽油僅2.98美元。

美國和以色列對伊朗發動軍事行動，導致荷莫茲海峽至今基本上處於封鎖狀態，原油和燃料價格持續飆升。美國西德州原油價格收在每桶100美元以上，是2022年以來首見，而汽油和柴油的價格漲幅更為顯著。全美零售柴油價格早已升破每加侖5美元，成為經濟中的一個主要痛點，更讓燃油車主壓力不斷增加。

根據線上汽車交易平台AutoTrader數據，比亞迪在英國市場關注度大幅攀升。新車廣告瀏覽量年增77%，二手車搜尋量更增加逾375%。其中，售價47,015英鎊（約台幣199.7萬元）的純電車Sealion 7，以及29,885英鎊（約台幣127萬元）的插電式混合動力車Sealion 5，是最受關注車款之一。

比亞迪近年加快海外布局，並邀請曾飾演龐德的知名影星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）為其旗下高階品牌「騰勢」在歐洲發表造勢。

其他車廠也觀察到需求升溫。雷諾表示，自2月28日以來官網EV詢問量增加24%；起亞（Kia）則指出，自2025年2月以來電動車試駕需求增加84%。

根據英國汽車協會RAC，自2月底以來英國汽油價格上漲13%至每公升1.50英鎊，創近兩年新高。過去經驗顯示，EV需求常隨油價上升而增加，但也可能在市場回穩後迅速降溫。

儘管部分車廠如福特、本田及Stellantis已取消部分電動車型上市計畫，並放緩轉型步調，但歐洲整體EV銷量仍有增長。

今年前兩個月電動車銷量年增15%，占歐盟新車市場19%，英國為22%。電動車租賃與融資公司Octopus Electric Vehicles表示，目前二手電動車銷量已是六個月前的四倍。

本田 美國 比亞迪

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