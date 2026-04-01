「股神」巴菲特：股票還不夠便宜

有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特31日說，雖然今年股市下跌，但仍覺得股票估值缺乏吸引力，暗指不夠便宜，找不到太多值得買入的標的。

巴菲特接受CNBC訪問時說，他覺得這波股市下跌沒什麼大不了，在他職掌波克夏期間，股市曾三度腰斬。

巴菲特強調，若市場出現大幅下跌，波克夏將會動用資金。他指出波克夏目前擁有超過3,500億美元現金，大部分配置於國庫券。他並透露，波克夏在30日的每周標售中，剛購入170億美元的國庫券。

現年95歲的巴菲特表示，他目前仍參與波克夏的投資決策，但任何行動都會經過執行長亞伯（Greg Abel）之手。亞伯已於2025年底正式接替巴菲特，出任波克夏執行長。

截至去年底，波克夏把對蘋果公司持股部位減至619.6億美元。對此巴菲特坦承，賣出蘋果時機點太早，「但我買的時間點更早，所以（還算過得去）。他估計，對蘋果的投資，使波克夏稅前獲利超過1,000億美元。而且他盛讚蘋果執行長庫克，「就庫克拿到的手牌而言，他打得更好。他可能無法達成賈伯斯當年的成就，但賈伯斯交給他的手牌，如果是賈伯斯自己來打，可能還沒辦法打得像庫克這麼好」。

巴菲特說：「我很高興這家公司是我們最大持股。但我先前並不樂見它的規模大到快超過其他所有持股的總和。」「若蘋果到某個價位，我們就大量買進，這並非不可能的事，但不是在現在這個市場。」