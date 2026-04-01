大馬小幅上修GDP成長預測

馬來西亞央行3月31日表示，儘管中東衝突和美國關稅打亂了貿易，並推高燃料價格，但馬來西亞2026年經濟增速仍有望超過最初預期。

大馬央行預估，2026年經濟成長率將在4%-5%之間，較之前預測的4%-4.5%略為上修。大馬調高預測區間的高點，儘管幅度不大，但與其他國家幾乎都預期中東戰事將衝擊經濟活動的看法，形成強烈反差。大馬央行表示，油價飆升確實給經濟和通膨帶來風險，並稱總體影響將取決於戰爭的持續時間和嚴重程度。

此預測是在央行2025年經濟與貨幣回顧報告中提出，央行表示，「馬來西亞目前是以一個具備實力的狀態來面對這場衝突，優勢在於國內需求強勁、通膨溫和、金融體系健全，以及對外經濟狀況具韌性」。

馬來西亞央行表示，強勁的經濟基本面、雄厚的國內機構資金，加上資本充足的銀行體系，國內金融環境預料將持續保持有利，也吸引了外資的關注。

央行表示，今年的經濟成長將受益於強勁的家庭消費、投資、對電氣和電子產品出口的持續需求，以及穩定的旅遊業的支撐，而今年通膨率預計將保持溫和，部分原因在於政府推出了為緩解大宗商品和能源價格上漲影響的政策。