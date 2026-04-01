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美科技股過熱疑慮漸消除

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

伊朗衝突之際，科技股卻未能發揮避險作用，這可能是整體美國股市的一大隱憂。但也有人認為，科技股估值已經從高點大減，過熱的疑慮日漸消除，魅力隨之大增。

戰爭開打以來，標普500科技股重挫近8%，跌幅與大盤相近。科技巨擘Meta、Google母公司字母的跌幅更深。以科技股為主的那斯達克指數，上周收盤已從空前高點回檔10%，落入技術修正。

分析師指出，科技股走弱背後可能有多項因素。首先，投資人降低股票風險，可能會拋售一些在多頭市場中表現優異的股票，包括流動性極高的科技股。其次，戰爭引發的通膨疑慮，推升美國公債殖利率，會打壓股市估值；科技股高度仰賴未來預期獲利，這種情況下往往受創最重。再者，人工智慧（AI）應用可能引發商業模式劇變，已令眾多公司股價承壓；但科技巨擘在資料中心上的巨額支出，也損害公司股票作為避險資產的吸引力。

儘管如此，科技股仍有魅力，股價下滑使得估值更加誘人。根據LSEG Datastream的數據，科技股未來12個月的本益比，從去年10月底的32倍，3月27日降至20倍。

此外，科技公司和大型企業的獲利前景仍普遍樂觀。據LSEG IBES資料，科技業今年的獲利成長預計為43%，而同期標普500指數的成長僅有18.8%。

美國 標普 Meta

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