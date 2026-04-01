歐元區通膨升至一年新高 3月CPI年增2.5%

伊朗戰爭使全球通膨壓力大增，歐元區3月通膨升至一年多來新高。國際貨幣基金（IMF）警告，戰爭可能以不同方式形塑全球經濟，但所有道路都通往更高的物價、更低的成長。

歐盟統計局3月31日公布，歐元區3月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，站上2025年1月來新高，不只遠超過2月的1.9%，並僅略低於市場估計的2.6%。但扣除糧食與能源價格的核心CPI上揚2.3%，低於2月的2.4%。

數據出爐後，德國公債價格維持小幅上漲。可是交易者仍預期，歐洲央行今年將升息二到三次，最快可能在4月行動。

歐洲央行表示，2022年俄烏戰爭後通膨急升，不會允許這種情況重演，誓言若有需要，將迅速果斷以對。但由於不清楚戰爭何時落幕，官員仍需評估相關影響。

歐洲央行管理委員會成員穆勒說，要是能源價格長期居高不下，不排除4月升息。

但彭博經濟學家包爾認為，數據顯示歐洲央行的基準情境預測，略為高估了3月大宗商品價格飆漲對通膨的影響，鴿派官員或許在4月會議上，再添一個按兵不動的理由。

亞洲方面，東京都3月核心通膨年增1.7%，為近兩年來的最小增幅，但主要是燃料補貼抵銷了原物料成本攀升。分析師預料，中東衝突推升油價、弱勢日圓拉高進口物價之際，通膨增幅放緩為暫時性現象，日本央行可能須進一步升息。

IMF警告，歷史而言，油價長期飆升，往往會拉高通膨、壓低成長。戰爭也可能讓外界益發預期，通膨會維持高檔更久，或許會導致薪水和物價上揚，更難在不引發激烈低潮的情況下，遏阻衝擊。

IMF指出，燃料和輸入價格高漲，亞洲和歐洲的大型能源進口國首當其衝，而非洲和亞洲即便付出高價，也難以取得所需的供給。

能源受阻之外，糧食和肥料價格攀高，影響從中東到拉丁美洲的部分國家，低收入國家面臨糧食不足的風險。波斯灣地區的肥料輸出中斷，發生在北半球播種季節之初，威脅到全年收成。

IMF經濟學家亞里安等人說，糧價上漲時，低收入國家民眾面臨較大風險，是由於此區民眾的消費，36%用於糧食，高於新興市場經濟體的20%、先進經濟體的9%。