南韓拚物價凍漲 將追加預算 金額達173億美元

南韓政府3月31日公布26.2兆韓元（約173億美元）的追加預算案，以緩解因伊朗戰事導致燃料成本激增所帶來的負擔、援助弱勢族群並穩定供應鏈。在此同時，南韓股市過去一個月表現在亞股墊底，大盤指數KOSPI更已陷入熊市。

伊朗戰爭爆發至今超過一個月，杜拜原油價格已從2月下旬的每桶68美元翻漲一倍，過去一個月更有幾天衝破130美元，進一步提高南韓這個極其依賴能源進口國家的通膨風險。

首爾當局編列10.1兆韓元，用於緩和高油價衝擊，其中包括支應全國油價凍漲機制，另有2.8兆韓元用於民生紓困，對象鎖定低收入戶、小商家及年輕勞工，另有2.6兆韓元用於補貼出口商和石化廠等受物流和能源成本上漲衝擊的產業，同時強化供應鏈韌性並投資能源轉型。

此外，計畫還包括9.7兆韓元的各級政府財政補助，以及1兆韓元用於償債。

預算案的財源，主要來自半導體出口暢旺和股市大漲所帶進的超額稅收，其中25.2兆韓元來自超徵稅收，另有1兆韓元撥自公共基金。政府表示，部分增加的稅收也將用於償還債務，以減輕對債券及匯市的衝擊。

南韓股市同受重創，KOSPI指數3月31日收盤大跌4.26%，比2月下旬創下的盤中新高紀錄已跌逾20%，代表已陷入熊市，在亞洲主要股市中吊車尾。

亞洲其他市場也鼻青臉腫，MSCI亞洲新興股市指數過去一個月大跌14%，至少是2008年10月以來最大單月跌幅。

根據Quick FactSet的資料，從衝突爆發到3月26日為止，印尼、泰國、大馬、新加坡、菲律賓和越南這東南亞六大國的約3,500家非金融上市公司，市值已蒸發至少2,169億美元。

南韓企劃預算處處長朴洪根說：「民眾和企業面臨的困境和焦慮，比表面數字更深。超前部署比以往任何時候都更重要，我們需要迅速的財政支援，以防止脆弱的復甦力道失去動能。」

南韓政府總支出預計將比去年增加11.8%，達到753.1兆韓元，實質財政赤字預計為國內生產毛額（GDP）的3.8%；在納入還債計畫後，債務占GDP比重預計將從2026年原本預算的51.6%降至50.6%。