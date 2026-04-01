紅海風險升溫 彭博：油價上看140美元

南韓政府3月31日公布26.2兆韓元（約173億美元）的追加預算案，以緩解因伊朗戰事導致燃料成本激增所帶來的負擔、援助弱勢族群並穩定供應鏈。在此同時，南韓股市過去一個月表現在亞股墊底，大盤指數KOSPI更已陷入熊市。

2026-04-01 02:50