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紅海風險升溫 彭博：油價上看140美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

伊朗傳正施壓葉門叛軍胡塞，要求在美國加強攻擊伊朗時攻擊通行紅海的船舶。彭博資訊分析師估算，若胡塞果真響應，國際油價可能漲上每桶140美元。

彭博資訊引述歐洲官員報導，伊朗扶植的胡塞兩度對以色列發射彈道飛彈後，正在評估更激進選項，但內部對激進程度出現歧見。

知情人士指出，美國與沙烏地阿拉伯官員已告知歐洲盟友，認為胡塞目前傾向避免局勢升高，暫時也無意攻擊美國或沙國資產，但美以對伊朗戰事拖愈久，胡塞重啟攻擊可能性就愈高；胡塞也可能刻意延後決定，保留對美施壓的籌碼。

紅海 彭博 油價

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