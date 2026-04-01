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Fed暗示暫不考慮升息 帶動美債價格大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇林文彬／綜合外電

聯準會（Fed）主席鮑爾與紐約聯準銀行總裁威廉斯都表示，儘管伊朗戰爭推升能源價格，Fed目前傾向按兵不動，暗示目前還不考慮升息，帶動美債價格大漲，殖利率下跌。

鮑爾3月30日在哈佛大學一場活動表示，「長期」通膨預期「似乎依然穩穩錨定」，官員可能必須回應中東衝突的衝擊，「但不是現在」，「我們不知道經濟影響會是什麼」，「我們確實認為目前政策處於能暫時觀望的良好位置」，Fed「傾向仔細檢視各種供應震撼，但其中一個關鍵層面是必須密切監控通膨預期」。

他坦承，伊朗衝突及美國汽油價格大漲，可能牽動Fed穩定物價與充分就業的雙重職責，「會對勞動市場造成某種下行風險，顯示要讓利率保持低檔，但通膨也會有上行風險，或許也顯示利率不能偏低」。

鮑爾說，現在升息可能對稍後的經濟造成負面影響，因利率決策會對經濟造成遲滯效應，因此現在緊縮可能無助緩解戰爭通膨影響。

美國 哈佛大學 物價

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