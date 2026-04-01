因應能源價飆漲 全球央行掀美債拋售潮

中東衝突爆發後，在紐約聯邦準備銀行託管的美債部位，已降至14年來最低水準，意味各國央行紛紛出售美國公債，以支撐本國經濟和貨幣匯率。

英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，聯準會（Fed）統計數據顯示，由官方機構（主要為各國央行，也包含政府及國際組織）由紐約聯準銀行託管的美債價值，截至3月25日已降至2.69兆美元，為2012年4月來最少，也比2月25日減少820億美元，且是連續第六周減少。

各國央行持有美債減少，凸顯中東戰爭爆發一個月來，伊朗封鎖荷莫茲海峽導致能源價格飆漲，已重創仰賴進口石油國家的財政，並帶動美元全面走強。同時，不少央行介入匯市，通常透過賣美元支撐本國貨幣。

外交關係協會（CFR）研究外資持有美債的資深研究員塞瑟（Brad Setser）指出，土耳其、印度及泰國等石油進口國，可能就在拋售美債行列中，因為必須支付以美元計價且價格更高的石油。

官方數據顯示，2月27日（美國對伊朗動武前一天）以來，土耳其央行已從外匯存底賣出220億美元的外國政府有價證券。塞瑟指出，這些證券可能有一大部分是美國公債。

泰國和印度央行數據也顯示，伊朗爆發戰事以來，當局持續出售外匯存底，但目前不清楚處分標的是美國公債，還是美元存款。

塞瑟說：「很多國家不希望本國貨幣繼續貶值，因為會推升以當地貨幣計價的油價，不僅表示政府得負擔更多財政補貼，也代表家庭會承受更多痛苦。因此，各國普遍決定介入匯市，設法限制貨幣貶幅，並抑制當地貨幣計價的油價漲勢。」

有投資人表示，美元走強，外國央行為重新平衡資產配置並捍衛本幣，美債持有部位通常下滑；但也有人認為，這數字也可能顯示美債持有者在市場劇烈波動之際，正動用資金以供調度。

Aegon資產管理公司投資長瓊斯（Stephen Jones）指出，數據顯示外國官方持有者可能正透過變現美債，「充實戰備資金」。

也有分析師指出，部分美債部位可能只是轉移至紐約聯邦準備銀行以外的其他託管機構，而非直接遭到拋售。但美銀策略師史威伯表示，Fed數據反映的拋售情況依然顯眼，尤其Fed上一次在2012年記錄到同等規模拋售以來，美國公債市場規模已是當年的三倍。