能源價格飆升 3月歐元區通膨率衝上2.5%創1年多新高

歐盟統計局（Eurostat）公布，歐元區3月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.5%，由2月漲幅1.9%大增，並創下去年1月以來新高，歸咎於中東戰爭造成能源價格飆升。

法新社報導，歐元區最新通貨膨脹率雖然略低於分析師預估，但已明顯高於歐洲中央銀行（ECB）設定的2%目標。其中能源成本先前連續數月下滑，2月更跌了3.1%，3月卻大漲4.9%。

經濟學家認為，今天的數據可能促使歐洲央行今年調升利率。歐洲央行在本月召開的最近一次貨幣政策會議中維持利率不變，但已警告中東戰爭恐將導致通膨升高及經濟成長放緩。

今天公布的資料還顯示，歐元區食品與菸酒價格漲幅從2月的2.5%略降至3月的2.4%。扣除波動較大的能源和食品價格後，歐元區核心通膨率同樣由2月的2.4%略降至3月的2.3%。