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美股早盤／期盼戰火將歇「指數噴高」 輝達、Marvell走俏

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川普、巴菲特喊話 美股電子盤、台指期夜盤唱高歌

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美股早盤／期盼戰火將歇「指數噴高」 輝達、Marvell走俏

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股31日早盤四大指數齊揚。法新社
美股31日早盤四大指數齊揚。法新社

據傳縱使荷莫茲海峽持續受阻，美國總統川普仍願意終止戰事，提振市場樂觀情緒，相信戰爭可能即將落幕，美股31日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤大漲1.4%，標普500指數漲1.6%，那斯達克指數漲2%，費城半導體指數漲3%。台積電ADR漲2%。

輝達走高2%、邁威爾科技（Marvell Technology）衝高8%。輝達宣布與邁威爾建立戰略合作關係，雙方也會在矽光子技術方面展開合作，且輝達將投資邁威爾20億美元。

AI雲端服務商CoreWeave飆升7%，該公司籌得85億美元，協助擴張雲端運算產能。

川普在社群媒體發文表示，伊朗基本上已遭毀滅，盟友若想取得航空燃油，可以向美國購買，或是從荷莫茲海峽拿取。

油價持續揚高，主要是據報伊朗攻擊在杜拜水域的科威特油輪。布蘭特原油升破每桶117美元，西德州中級原油也漲到破103美元。美國汽油價格衝破每加侖4美元，為2022年來首見。

Carmignac資產管理公司的索賽特說，儘管不排除中東衝突有望迅速化解，但這不表示一切會盡復舊觀，重回2月的情況，投資人只看到樂觀的一面。

美國 美股 輝達 荷莫茲海峽

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