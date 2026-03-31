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WTO會議未能續延電商關稅暫緩令 美國矢言尋求替代方案

中央社／ 喀麥隆雅恩德30日綜合外電報導
世界貿易組織（WTO）在喀麥隆舉行部長級會議，最終未能延長「電子傳輸暫免課徵關稅」協議，美國貿易代表葛里爾今天批評WTO，並矢言與志同道合國家尋求替代方案。路透
世界貿易組織（WTO）在喀麥隆舉行部長級會議，最終未能延長「電子傳輸暫免課徵關稅」協議，美國貿易代表葛里爾今天批評WTO，並矢言與志同道合國家尋求替代方案。路透

世界貿易組織（WTO）在喀麥隆舉行部長級會議，最終未能延長「電子傳輸暫免課徵關稅」協議，美國貿易代表葛里爾今天批評WTO，並矢言與志同道合國家尋求替代方案。

「電子傳輸暫免課徵關稅」是WTO自1998年起的臨時協議，規定會員國不得對跨境電子傳輸徵收關稅，包括串流影音等數位產品，需定期在部長會議上續期，協議期限為2026年3月31日。

WTO於26至29日在喀麥隆首都雅恩德（Yaounde）舉行為期4天部長級會議，巴西與土耳其阻擋了延長「電子傳輸暫免課徵關稅」協議的提議。

對此，葛里爾（Jamieson Greer）發表聲明指出，他已與數十個國家達成協議，包括幾乎所有主要貿易夥伴，它們承諾不對來自美國的數位傳輸課徵關稅。

此外，葛里爾矢言，如果WTO無法恢復免稅期，美國將與所有有意合作的夥伴，在WTO體制外攜手推動達成目標。

葛里爾指出，他一向對WTO的價值持懷疑態度，而這次會議也印證他的看法，該組織在未來全球貿易政策的推動中將只扮演有限角色。

美國 關稅 WTO

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