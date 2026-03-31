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說明建廠進度！台積電德國廠座談會 當地居民關注環境交通規劃

中央社／ 柏林31日專電
在德國德勒斯登附近的歐洲半導體製造公司（ESMC）半導體工廠的建築工地上，起重機林立。歐新社
在德國德勒斯登附近的歐洲半導體製造公司（ESMC）半導體工廠的建築工地上，起重機林立。歐新社

台積電德國廠近日舉行居民座談會說明建廠進度，居民關注施工帶來的交通與環境影響，要求廠方投入地方基礎建設。歐積電總裁表示，願盡力改善施工對居民帶來的不便，但建廠資金用途受限，無法承擔公共基礎建設責任。

德國薩克森日報（Sächsische Zeitung）報導，由台積電、博世、英飛凌與恩智浦合資的歐洲半導體製造公司（ESMC，歐機電）本月在德勒斯登（Dresden）建廠地點舉辦座談會，向當地居民說明工程進度。

座談會上，歐積電總裁克伊區（Christian Koitzsch）親自說明並回答居民提問。他表示，目前工程順利推進，自2024年8月動土以來建設進度按計畫進行，首批生產設備預計將於近期移入無塵室。

根據報導，座談會開始約15分鐘後，討論焦點即轉向居民疑慮。與會者指出，施工車輛造成道路積塵、交通流量增加，影響生活品質。

除交通與環境問題外，水資源管理亦為關注焦點。當地居民擔憂工廠開發可能影響地下水補給。

克伊區表示，廠方將設置容量約3000立方公尺的雨水滯洪池，作為緩衝設施，以降低暴雨時逕流對周邊地區的影響。

居民進一步指出，晶圓廠建設已對德勒斯登北部地區的自然環境與生活品質造成影響，要求企業投入更多資源改善基礎設施，例如興建自行車道或支持公共建設。

對於相關訴求，克伊區回應，企業無法承擔政府應負責的公共建設責任。他指出，ESMC總投資額約105億歐元，其中約50億歐元來自德國聯邦政府補助，資金用途具有明確限制。

股權結構方面，台積電持股ESMC 70%，歐洲企業博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）與恩智浦（NXP）各持10%。克伊區表示，公司正面臨全球競爭與高成本壓力，資源須審慎運用。

他並向當地居民表示，ESMC將致力成為好鄰居，未來除創造約2000個高薪就業機會外，也將支持當地文化與教育相關項目，並持續與居民及地方政府就交通與環境議題溝通。

隨施工進入高峰期，工地目前每日約有1000名工人進出，未來可能增至5000人。廠方規劃興建可容納800輛車的停車場，但居民質疑此舉恐進一步增加車流，建議優先發展自行車道或延伸電車路線。

對此，克伊區表示，公司支持員工以自行車通勤，但電車行經晶圓廠附近可能因震動與電磁干擾影響精密製程，相關方案仍待評估。

台積電 德國

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