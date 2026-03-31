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輝達AI生態系再壯大！又砸20億美元投資 這公司美股盤前飆漲11%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
輝達計劃與ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）建立戰略合作關係，並投資後者20億美元。路透
輝達計劃與ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）建立戰略合作關係，並投資後者20億美元。路透

輝達宣布與ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）建立戰略合作關係，雙方也會在矽光子技術方面展開合作，且輝達將投資邁威爾20億美元。消息激勵後者股價在美股盤前飆漲11%。

輝達31日發布的聲明，將透過輝達NVLink Fusion，將邁威爾連接到輝達AI工廠和AI-RAN生態系，對使用輝達架構的客戶而言，要開發下一代基礎設施時，會有更大的選擇和靈活性。

用戶能夠利用NVIDIA NVLink生態系，開發半客製化的AI基礎設施。邁威爾將提供客製化XPU和相容於NVLink Fusion的垂直擴展（scale up）網絡，而輝達將提供Vera CPU、ConnectX、Bluefield、NVLink互連和 Spectrum-X交換器，以及機櫃級AI運算等支援技術。

兩家公司也將合作，利用NVIDIA Aerial AI-RAN for 5G/6G，把全球電信網路轉變為AI基礎設施，為AI推動世界級的網絡，包括先進的光互連解決方案和矽光子技術。

輝達近幾個月接連對不少科技公司投資20億美元，包含新思科技、CoreWeave、Coherent、Lumentum。上一次是對雲端服務供應商Nebius投資20億美元，後者31日宣布興建歐洲數一數二大資料中心的計畫。

美股 輝達

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