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巴菲特說股市仍不夠便宜 同日宣告慈善午餐回歸 這位NBA球星將參與

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特。美聯社
有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特。美聯社

有「股神」之稱的波克夏公司董事長巴菲特接受CNBC訪問時說，我目前仍參與波克夏的投資決策，我們手握超過3,500億美元的現金。目前股票估值仍不具吸引力，指數大盤雖然下跌了5%到6%，但我對只賺這樣不感興趣。

CNBC報導另指出，巴菲特正準備恢復他著名的慈善午餐，且這次還有個新花樣。得標者不僅可以和巴菲特共進午餐，NBA球星柯瑞（Stephen Curry）及其妻子艾耶莎（Ayesha Curry）也將出席。

這場午餐將於太平洋時間5月7日晚間7時30分在eBay開放線上競標，5月14日晚間7時30分截止。拍賣所得將捐贈給格萊德基金會（Glide Foundation）以及由柯瑞家族創立的 「食、學、玩」基金會（Eat. Learn. Play. Foundation）。

eBay 柯瑞 NBA

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