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燃油上漲推高營運成本 泰國3家快遞業者同時喊漲…業者：只是臨時措施

中央社／ 曼谷31日專電
泰國油價走高進而推高營運成本，3家快遞業者今天表示，4月1日起每件包裹的運費將漲3泰銖。示意圖。圖／AI生成
泰國油價走高進而推高營運成本，3家快遞業者今天表示，4月1日起每件包裹的運費將漲3泰銖。示意圖。圖／AI生成

泰國油價走高進而推高營運成本，3家快遞業者今天表示，4月1日起每件包裹的運費將漲3泰銖。業者強調，這只是一項臨時措施，主要是因應不斷上漲的燃油成本，以維持服務品質和營運，若未來油價回落會再調整價格。

泰國3家快遞業者今天同時宣布將調漲運費，民族報（The Nation）報導，J&T Express、Flash Express和KEX宣布，4月1日起每件包裹的運費將上調3泰銖（約新台幣2.92）。

報導指出，快遞公司表示，他們一直努力控制成本以避免調整價格，因為他們了解油價上漲對網路賣家、實體店面及消費者的影響，不過，鑑於油價持續波動且居高不下，因此必須調漲運費。

泰國3月初凍漲油價15天後，26日突然調漲全國燃油零售價格，每公升上調高達6泰銖。今天清晨5時開始，柴油價格每公升再調漲1.8泰銖，汽油價格每公升調漲1泰銖。

民族報指出，快遞業者表示，調漲運費屬暫時性措施，未來將繼續密切注意油價，若油價回落，將盡快考慮調降服務費或取消燃油附加費等。

鑑於中東衝突引發能源危機，泰國商界領袖現正呼籲政府，研究長期性的能源安全戰略，以減少對進口能源的依賴，並擴大發展再生能源。

曼谷郵報（Bangkok Post）30日報導，能源危機已促使部分企業開始探索長期的替代能源方案。如餐具製造商Srithai集團執行長沙南（Sanan Angubolkul）表示，能源支出約佔生產成本的10%，並指該公司持續推行節能措施。

他表示，目前公司的貨物運輸是由外包物流夥伴和客戶管理，其中大多數仍然使用燃油卡車，現在則密切關注轉型電動車的可能。

沙南向曼谷郵報表示，政府應從這次的危機中汲取教訓，成立工作小組以研究長期能源安全戰略，減少對進口能源的依賴，同時推廣節能措施。他補充說，這項工作應包括探索太陽能等再生能源及生質能等替代能源。

泰國 油價

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