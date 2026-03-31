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和總理阿努廷會面！微軟承諾2年內投資泰國10億美元 發展AI與數據中心

中央社／ 記者李宗憲曼谷31日專電
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與部會首長今天一同會見微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith），探討如何將泰國打造成為區域的人工智慧（AI）中心，並就多個關鍵議題交換意見。歐新社資料照
泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）與部會首長今天一同會見微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith），探討如何將泰國打造成為區域的人工智慧（AI）中心，並就多個關鍵議題交換意見。歐新社資料照

泰國政府表示，總理阿努廷今天與微軟副董事長兼總裁史密斯見面，探討如何將泰國打造為區域的AI中心，並指出微軟計劃未來2年內在泰國投資10億美元，發展雲端運算及AI基礎設施。

泰國政府今天發表聲明表示，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）與部會首長今天一同會見微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith），探討如何將泰國打造成為區域的人工智慧（AI）中心，並就多個關鍵議題交換意見。

聲明還指出，會議還談及微軟將在泰國投資雲端運算和AI基礎設施。

民族報（The Nation）報導，微軟承諾未來2年將向泰國投資10億美元（約新台幣320億元），協助打造區域人工智慧中心，投資內容也包括培育AI及數位人才。

泰國政府表示，將支持數據中心基礎設施的投資，鼓勵微軟將泰國打造為AI中心，雙方一致同意加強合作，支持泰國政府的經濟和數位政策，並與泰國建立長期夥伴關係，實現可持續的互利共贏。

阿努廷 史密斯 泰國 微軟

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