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川普願終戰又揚言攻擊伊朗能源設施 油價走跌、亞股漲跌互見

中央社／ 香港31日綜合外電報導
美媒報導，即使關鍵航道荷莫茲海峽維持關閉，美國總統川普仍願意結束伊朗戰爭，但川普同時揚言打擊伊朗能源設施，在投資人評估情勢之際，國際油價今天走跌，亞股則漲跌互見。 全球市場示意圖。圖／AI生成
美媒報導，即使關鍵航道荷莫茲海峽維持關閉，美國總統川普仍願意結束伊朗戰爭，但川普同時揚言打擊伊朗能源設施，在投資人評估情勢之際，國際油價今天走跌，亞股則漲跌互見。 全球市場示意圖。圖／AI生成

美媒報導，即使關鍵航道荷莫茲海峽維持關閉，美國總統川普仍願意結束伊朗戰爭，但川普同時揚言打擊伊朗能源設施，在投資人評估情勢之際，國際油價今天走跌，亞股則漲跌互見。

法新社報導，根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述的美國政府官員，川普（Donald Trump）及其幕僚已得出結論，認為若要強行重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），戰事可能會超過他原先設定的4至6週期限。

報導補充道，川普已決定聚焦打擊伊朗的飛彈與海軍，之後再透過外交手段施壓伊朗重開海峽。

股市今天盤初一度上揚，油價則明顯下跌，但早盤的樂觀情緒隨即不敵白宮訊息反覆不一所引發的擔憂。

在華爾街日報披露上述消息的同日，川普威脅將摧毀伊朗主要石油出口樞紐及海水淡化廠，除非伊朗接受協議。但川普亦宣稱外交努力取得進展。

伊朗稍早發動攻擊，導致杜拜港（Dubai Port）一艘滿載的科威特油輪起火，也衝擊了市場情緒。

兩大油價合約今天下跌近1%，但仍遠高於每桶100美元。

亞洲股市方面，首爾股市終場重挫逾4%，東京、上海、新加坡、台北、雅加達股市也走跌。

香港、雪梨、威靈頓、馬尼拉股市則走揚。

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