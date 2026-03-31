晶片產業暫不斷氣！氦氣價格大漲 這國家庫存足以撐過上半年

消息人士指出，南韓的氦氣庫存足以維持到至少6月，該國產業通商資源部長也排除上半年供給受到干擾的可能性，減輕外界對伊朗戰爭衝擊這個晶片關鍵原料的擔憂。

路透報導，一名南韓政府官員表示，南韓上半年氦氣庫存充足，而企業也正支付溢價以確保庫存，主要供應商是氦氣最大製造國美國，「撇開價格不談，目前首要任務是確保庫存充足」。

南韓產業通商資源部長金正寬31日在內閣會議上表示，上半年氦氣供應中斷的可能性不大，但並未詳細說明。

三星和SK海力士供應全球約三分之二的記憶體晶片。一名三星的氦氣供應商指出，這兩家公司的氦氣庫存足以維持四到六個月。這家供應商的氦氣來源為美國和卡達，因此可以緩解後者供應中斷帶來的影響。

台灣上周也表示，氦氣供應穩定，但部分晶片供應鏈的廠商則說，生產線已開始感受到一些衝擊。

氦氣是天然氣加工的副產品，美國和以色列對伊朗發動攻擊後，擾亂了全球最大液化天然氣（LNG）供應國卡達的相關作業，導致氦氣價格大漲。