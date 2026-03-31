說好的加強能源安全合作？大陸燃料出口禁令衝擊鄰國

隨著能源壓力席捲東南亞，區域內各國政府正要求中國實現加強能源安全合作的承諾，解除目前對燃料與肥料的出口禁令。

然而，中國目前只給出模糊的聲明，甚至未公開承認路透社等媒體報導的出口禁令。北京當前的重心顯然放在確保自身經濟不受伊朗戰爭的衝擊。

路透社報導，分析人士預期這種情況不會改變。他們指出，這反映了中國在「擴大區域影響力的野心」與「確保本國經濟增長優於全球」的現實政治（Realpolitik）之間存在矛盾。

中國是全球第2大肥料出口國，也是主要的燃料供應國。對於孟加拉、菲律賓甚至澳洲在內的許多亞洲國家而言，從中國進口的貨源是供應主力，如今卻因出口禁令而中斷。

孟加拉本月初要求中國履行既有的燃料合約；泰國官員則表示，外交官將與中方接觸，以確保肥料供應在必要時能持續流入。

馬來西亞官員上週指出，中國的出口禁令將加劇肥料配給壓力，衝擊當地全球第2大的油棕產業，更對原本已受伊朗戰爭影響的大馬經濟造成進一步打擊。

即使與中國在南海存有主權爭議，菲律賓也已尋求協助。菲國農業部長3月17日造訪中國駐馬尼拉大使館，隨後表示中方已同意繼續供應肥料；但北京方面的簡報僅用一句話帶過，稱雙方討論了農業議題。

同日，去年有1/3航空燃油仰賴中國進口的澳洲表示，正就航空燃油出口事宜與北京進行磋商。

「中國全球南方計畫」（China-Global South Project）共同創辦人奧蘭德（Eric Olander）表示：「中國可能會提供一些象徵性援助，但不太可能、甚至絕無可能將實質的糧食、能源或其他儲備與他國分享。」

分析人士指出，中國決策者可能正暗自慶幸。北京自2000年代初便開始實行戰略儲備。中國官媒「人民日報」本月初在社論中誇耀中國的能源安全，稱這種遠見讓中國將「能源命脈」牢牢掌握在自己手中。

中國推出「一帶一路」倡議曾讓多國領導人齊聚北京討論「雙贏」，但如今面對燃料與肥料短缺，東南亞各國轉而向俄羅斯等國尋找替代來源。

布萊爾全球變化中心（Tony Blair Institute for GlobalChange）資深政策顧問奧斯曼（Ruby Osman）指出：「中國不想製造無法持續的期待。北京無意在無限期的動盪中擔任區域能源的最後支柱。」

對饑荒與匱乏的恐懼深深刻在中國的政治意識中，毛澤東時代「大躍進」與「文革」的創傷記憶猶新。

分析人士指出，由於日本等主要援助國或區域對手尚未介入填補短缺，中國面臨的壓力並不大。奧蘭德將此比作COVID-19（2019冠狀病毒）疫情初期，當時東南亞寄望印度供應疫苗，但新德里在國內疫情升溫後立即停止了出口。

布萊爾全球變化中心的奧斯曼則建議，尋求讓步的夥伴國應適時提醒北京其自身承諾。她說，重點或許在於對北京引用其「十四五規劃」的內容，「加強糧食、能源、數據、生物、水路安全、反恐等關鍵領域的國際合作」。