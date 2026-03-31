全球能源價格飆漲！壓力增星國電價升 Grab調高燃油附加費

中東衝突導致全球能源價格上揚，漲幅雖尚未明顯反映在新加坡住家電價，今年第2季電價僅小幅調升，不過，新加坡能源市場管理局指出，由於能源供應受嚴重干擾，未來幾季電價可能出現更大漲幅。此外，東南亞叫車平台Grab自4月7日起將調高燃油附加費。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，新加坡能源集團今天發布資料，宣布上調4月1日至6月30日的住家電價。

報導指出，新加坡能源局表示，新加坡約有95%的電力靠進口天然氣發電，而天然氣也是煤氣的主要原料，天然氣價格一旦上漲，就會帶動本地電價和煤氣費全面調高。當局在制定第2季電價時是以第1季前2個半月，即今年1月到3月中的平均天然氣價格作為參考，因此消費者暫時還不會完全感受到油價上漲影響。

不過，能源局指出，由於中東地區石油和天然氣供應受嚴重干擾，燃料價格可預期在短期內仍維持高檔，因此未來幾季的電費與煤氣費可能還會再調漲。

中東衝突影響全球能源供應，新加坡人力部長陳詩龍12日曾表示，若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受阻，將影響全球原油與液化天然氣運輸並推高燃料價格，新加坡仰賴進口天然氣發電，政府已經建立多重防線確保能源安全，但仍預期未來電價可能上升。

除了電價受影響，「聯合早報」報導，東南亞叫車平台龍頭Grab指出，從4月7日至5月31日搭乘Grab私人叫車時，需支付新幣9角（約新台幣22元）的燃油附加費。這筆燃油附加費過去稱作「司機費」（driverfee），Grab今天表示此次調高燃油附加費，是為了協助司機應對油價上漲的壓力。

為了減輕新加坡民眾開銷，政府將在4月發放2026年度第一波水電費與雜費回饋，對象是超過100萬戶居住在公共住宅「組屋」新加坡公民家庭。根據新加坡財政部發布資料，依照組屋房型大小，每戶家庭可獲得新幣110至新幣190元（約新台幣2730至4700元）的水電費回饋（U-Save），另加半個月或1個月的雜費回饋。