能源價格飆升 德國極右AfD黨籲恢復進口俄羅斯油氣

德國極右派「德國另類選擇黨」（AfD）在能源價格飆升下重提一貫主張，要求柏林恢復自俄羅斯進口廉價能源。AfD本月在兩場邦選舉取得歷來最佳成績之一後，更加強烈發聲。

路透社報導，自美國與以色列一個月前對伊朗開戰以來，德國油價已飆漲逾15%，而AfD的訴求本月在德國汽車工業重鎮巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）獲得選民廣泛回響。

AfD在巴登符騰堡邦的主要候選人富隆邁爾（Markus Frohnmaier）表示：「這是決定性議題。」他指出德國的能源價格目前幾乎是中國或美國的兩倍。

AfD在巴登符騰堡邦及鄰近的萊茵－法耳次邦（Rhineland-Palatinate）均拿下約20%選票，進一步鞏固其德國第2大黨地位。

富隆邁爾說：「德國目前的經濟狀況相當嚴峻。為了確保德國能源自主以及提供可負擔的電力…德國必須重新開始進口俄羅斯天然氣和石油。」

在俄羅斯2022年侵略烏克蘭，以及北溪天然氣管線（Nord Stream）隨後突然關閉之前，俄國的供應曾占德國原油進口逾1/3，並滿足德國逾半天然氣需求。在這之後，柏林急尋其他替代供應來源，目前包括挪威、荷蘭與比利時。

官方統計資料顯示，除少量間接進口的液化天然氣（LNG）外，德國能源組合已排除俄羅斯石油和天然氣。

這場衝擊讓德國陷入長達兩年的經濟衰退，直到近期才開始復甦。

再加上能源成本攀升促使製造業不斷裁員，且來自中國的競爭日益激烈，這些因素都為AfD主張恢復進口俄羅斯能源形成有利環境。