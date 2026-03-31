美國晶片股3月慘跌 分析師看好後續潛力 建議關注半導體設備類股

美國與伊朗衝突拉長，引爆股市賣壓，之前狂漲的美國晶片類股首當其衝，3月跌幅為2022年9月來最大，但分析師仍認為科技巨頭投入的巨額投資、以及人工智慧（AI）日漸普及，將帶動晶片業者營收與獲利成長，並看好晶片製造設備類股後市。

美國與伊朗的談判不確定性居高不下，正拖累全球股市重挫，之前幾年因AI熱潮而大漲的晶片股跌勢最為慘烈，費城半導體指數3月來下挫11.8%，是2022年9月來最大單月跌幅，輝達（NVIDIA）股價同期跌6.8%，台積電ADR重挫15.5%。

花旗集團（Citigroup）首席全球總體策略師麥可米克（Jim McCormick）指出，一些投資人在伊朗戰爭開打初期，認為科技業能免疫的說法錯誤，市場正敲響警鐘，因為「我們看到殖利率持續走高、能源成本攀升的世界，這不會幫助AI領域」。

隨著伊朗戰爭帶動油價暴漲、推升經濟衰退憂慮，投資人已轉向更具防禦性的股票。Global X管理公司投資策略師梁比利（音譯，Billy Leung）表示：「油價走高與利率持續波動，正驅動更廣泛的降低風險行動，資金撤出成長股和AI這類擁擠的交易題材。」

不過，AI多頭人士依然抱持信心，認為Meta和Alphabet等科技巨擘的數千億美元資料中心投資，將帶動全球晶片業營收與獲利成長，且AI更加主流，也將提高消費者需求，從而提振成長。

一些分析師也轉而看好晶片設備業者的潛力。美國銀行（BofA）分析師艾爾亞（Vivek Arya）在題為「半導體設備是加速AI成長之處」的報告指出，科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）及應用材料（Applied Materials）都已指出，今年晶圓製造設備環境「罕見熱絡」，財測反應的成長率預期至少是高二位數百分比區間，但實際可望超過 20%。

他上調今年的整體晶圓製造設備營收預估至1,400億美元，高於先前預測的1,310億美元，明年營收預測也從1,500億美元調高到1,710億美元，並預測到2030年時將攀抵2,010億美元，背後利多為隨著晶片製造商的產品開發取得進展，以及代理AI採用提高，各界將加強爭搶先進製程晶片產能，台積電的3奈米製程節點市場「特別擁擠」。

推升晶圓需求者也不只有AI繪圖處理器（GPU）和特定應用積體電路（ASIC）。隨著焦點轉向推論，資料中心伺服器所需的中央處理器（CPU）需求也提高，正成為另一個AI瓶頸。艾爾亞指出，輝達（NVIDIA）即將推出的Rubin平台所搭載的Vera CPU，可能導致「供應進一步吃緊」。

此外，記憶體晶片製造商現在正積極取得無塵室空間。成為晶片設備製造商的另一利多。艾爾亞預估今年DRAM晶圓製造設備營收將成長超過 30%，達到400億美元，他以科林研發與應材為大型半導體設備股的首選，中小型股則看好MKS與Advanced Energy產業公司。

Cantor Fitzgerald分析師穆斯（C.J. Muse）以應用材料、科磊、科林研發與艾司摩爾（ASML）列為晶片設備類股首選。他認為，儘管地緣政治不確定性、及AI發展的疑慮揮之不去，但「我們正處於半導體設備產業多年長期成長的初期」。

他也提高今年晶圓製造設備商的營收預測至1,400億美元，略高於前估的1,350億美元，但他強調，無塵室空間短缺可能限制成長空間，預估將介於1,400億-1,450億美元。他仍預期晶圓製造設備商2028年營收將增至2,000億美元。