印尼傳喚谷歌與Meta 指未能遵守青少年社群禁令

印尼自28日起分階段禁止未滿16歲者使用社群媒體，首開東南亞國家先例。印尼官方表示已向Google和Meta發出傳票，原因是它們未能遵守已在週末生效的禁令。

法新社報導，印尼通訊部長穆迪雅（Meutya Hafid）在昨天晚間發布於Instagram的一段影片表示，「政府正在向擁有Facebook、Instagram和Threads的Meta以及運營YouTube的谷歌（Google）發出傳票」，因為它們「違反印尼法律」。

穆迪雅補充說，這些傳票是「根據適用規定，作為行政處罰的一部分」。

印尼自28日起對16歲以下用戶實施社群媒體禁令，理由是色情、霸凌與成癮等網路威脅。同時，外界也開始擔憂社群媒體日益影響兒童福祉。

澳洲去年12月成為首個立法保護青少年免受網路威脅的國家，網路監督機關目前正在調查Facebook、TikTok和YouTube是否有違規行為。

穆迪雅週末表示，「在法遵方面，沒有妥協空間」。

她在昨天發布的影片中指責谷歌和Meta，從一開始就反對新規。

她以TikTok和Roblox為例，指出這些平台尚未完全符合規定，但正努力改善。這兩間公司將收到警告信。

穆迪雅表示，「我們將與那些真正尊重印尼的平台合作，不僅尊重印尼作為一個數位市場的地位，更要承諾遵守印尼的法規和兒童保護條例。」

印尼擁有超過2.84億人口，是全球社群媒體用戶最多的國家之一，其中包括約7000萬16歲以下的兒童。

「我們理解這並非易事。印尼的確是數位領域最活躍的國家之一，平均每天瀏覽時間為7至8小時。」

穆迪雅敦促家長和小孩協助政府監督平台的合規情況，並舉報違反法律的公司。