印尼傳喚谷歌與Meta 指未能遵守青少年社群禁令

中央社／ 雅加達31日綜合外電報導

印尼自28日起分階段禁止未滿16歲者使用社群媒體，首開東南亞國家先例。印尼官方表示已向Google和Meta發出傳票，原因是它們未能遵守已在週末生效的禁令。

法新社報導，印尼通訊部長穆迪雅（Meutya Hafid）在昨天晚間發布於Instagram的一段影片表示，「政府正在向擁有Facebook、Instagram和Threads的Meta以及運營YouTube的谷歌（Google）發出傳票」，因為它們「違反印尼法律」。

穆迪雅補充說，這些傳票是「根據適用規定，作為行政處罰的一部分」。

印尼自28日起對16歲以下用戶實施社群媒體禁令，理由是色情、霸凌與成癮等網路威脅。同時，外界也開始擔憂社群媒體日益影響兒童福祉。

澳洲去年12月成為首個立法保護青少年免受網路威脅的國家，網路監督機關目前正在調查Facebook、TikTok和YouTube是否有違規行為。

穆迪雅週末表示，「在法遵方面，沒有妥協空間」。

她在昨天發布的影片中指責谷歌和Meta，從一開始就反對新規。

她以TikTok和Roblox為例，指出這些平台尚未完全符合規定，但正努力改善。這兩間公司將收到警告信。

穆迪雅表示，「我們將與那些真正尊重印尼的平台合作，不僅尊重印尼作為一個數位市場的地位，更要承諾遵守印尼的法規和兒童保護條例。」

印尼擁有超過2.84億人口，是全球社群媒體用戶最多的國家之一，其中包括約7000萬16歲以下的兒童。

「我們理解這並非易事。印尼的確是數位領域最活躍的國家之一，平均每天瀏覽時間為7至8小時。」

穆迪雅敦促家長和小孩協助政府監督平台的合規情況，並舉報違反法律的公司。

延伸閱讀

澳洲16歲社群平台禁令 當局法遵調查恐祭重罰

IG測試付費訂閱方案 主打無痕瀏覽與進階隱私控制

中東戰火蔓延 黎巴嫩南部遭砲擊印尼維和人員喪命

Meta收購AI公司引關注　傳中國禁Manus創辦人離境

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

拋美債救匯率 全球央行持有美公債降至2012年來最低 泰印土首當其衝

英國金融時報報導，各國央行已將在紐約聯邦準備銀行託管的美債部位減至 2012 年以來的最低水準，反映各國在伊朗戰爭爆發後，紛紛拋售美國公債來支撐本國經濟和匯率。

美國晶片股3月慘跌 分析師看好後續潛力 建議關注半導體設備類股

美國與伊朗衝突拉長，引爆股市賣壓，之前狂漲的美國晶片類股首當其衝，3月跌幅為2022年9月來最大，但分析師仍認為科技巨頭投入的巨額投資、以及人工智慧（AI）日漸普及，將帶動晶片業者營收與獲利成長，並看好晶片製造設備類股後市。

對抗油價衝擊 南韓追加預算173億美元超前部署 支持凍漲在內穩定措施

南韓政府周二公布26.2 兆韓元（約 173 億美元）的追加預算案，以緩解因伊朗戰事導致燃料成本激增所帶來的負擔、援助弱勢族群並穩定供應鏈。

「加油焦慮」取代「里程焦慮」！電動車需求爆發 比亞迪搜尋飆375%

過去，阻礙電動車（EV）普及的關鍵在於車主的「里程焦慮」；如今，中東衝突推升燃油價格，駕駛人轉而面臨更直接的「加油焦慮」。這股變化正帶動EV試駕、廣告瀏覽與二手車購買意願同步上升，市場熱度回溫。

美股Q1表現為四年來最糟 分析師示警可能還沒跌完

美股從伊朗戰爭開打以來的跌幅，已超越之前地緣政治震撼的跌幅，本季表現也將是四年來最差，分析師警告，美股正閃爍偏空訊號，可能還沒跌完。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。