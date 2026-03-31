快訊

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

影／驚悚畫面曝光！桃園中壢重大車禍 外送員遭輾斷成兩截慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

中東兩大鋁廠遇襲 鋁價飆近4年新高

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

中東最大的鋁業製造商阿聯全球鋁業（EGA）和巴林鋁業（AluminiumBahrainAluminium Bahrain）設施於週末遭伊朗攻擊後，鋁價漲至接近4年來的最高點

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，鋁價今天在倫敦金屬交易所（London Metal Exchange，LME）上漲超過3%，達每公噸3401美元（約新台幣11萬元）。鋁廣泛用於電子產品、包裝、建築與車輛。

阿聯全球鋁業表示，位於阿布達比的廠區遭受「重大損害」；而巴林鋁業則稱，正評估設施的受損程度。

俄羅斯這個主要鋁生產國入侵烏克蘭後，鋁價於2022年3月曾漲破每公噸4000美元。

伊朗

延伸閱讀

伊朗襲擊杜拜港油輪 WTI漲破106美元改寫四年最高 金價持穩

關鍵原料價格走高 鋁電容醞釀新一波漲價潮 立敦、金山電等可望受惠

鋁廠挨轟供應中斷 恐變長期危機

中東衝突持續 鋁、藥品與飼料供應目前尚穩定

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

全球能源價格飆漲！壓力增星國電價升 Grab調高燃油附加費

中東衝突導致全球能源價格上揚，漲幅雖尚未明顯反映在新加坡住家電價，今年第2季電價僅小幅調升，不過，新加坡能源市場管理局指...

美國平均油價創俄烏戰爭以來新高 飆破每加侖4美元

美聯社31日報導，時值伊朗戰爭促使全球燃料價格飆漲，美國平均汽油價格當天突破每加侖4美元；上次價格達到該水準已是2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後。

晶片產業暫不斷氣！氦氣價格大漲 這國家庫存足以撐過上半年

消息人士指出，南韓的氦氣庫存足以維持到至少6月，該國產業通商資源部長也排除上半年供給受到干擾的可能性，減輕外界對伊朗戰爭衝擊這個晶片關鍵原料的擔憂。

中東戰事疑慮 日經連4跌來到51063.72點

隨著中東戰事不確定性，加上市場憂心人工智慧（AI）投資過剩，日經指數今天連續第4個交易日挫跌

拋美債救匯率！全球央行持有美公債降至2012年來最低 泰印土首當其衝

英國金融時報報導，各國央行已將在紐約聯邦準備銀行託管的美債部位減至 2012 年以來的最低水準，反映各國在伊朗戰爭爆發後，紛紛拋售美國公債來支撐本國經濟和匯率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。