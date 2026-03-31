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中東兩大鋁廠遇襲 鋁價飆近4年新高
中東最大的鋁業製造商阿聯全球鋁業（EGA）和巴林鋁業（AluminiumBahrainAluminium Bahrain）設施於週末遭伊朗攻擊後，鋁價漲至接近4年來的最高點
英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，鋁價今天在倫敦金屬交易所（London Metal Exchange，LME）上漲超過3%，達每公噸3401美元（約新台幣11萬元）。鋁廣泛用於電子產品、包裝、建築與車輛。
阿聯全球鋁業表示，位於阿布達比的廠區遭受「重大損害」；而巴林鋁業則稱，正評估設施的受損程度。
俄羅斯這個主要鋁生產國入侵烏克蘭後，鋁價於2022年3月曾漲破每公噸4000美元。
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