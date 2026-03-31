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因應高油價衝擊 韓通過追加預算對民眾發放補助金

中央社／ 首爾31日專電

為了因應中東戰爭引發高油價對民眾造成損害，韓國今天通過規模26兆2000億韓元的追加更正預算案，將對所得在後70%的民眾、約3580萬人，每人發放10萬韓元（約新台幣2100元）至60萬韓元（約新台幣1萬2600元）補助金。

韓聯社報導，韓國總統李在明今天主持國務會議，通過規模26兆2000億韓元的追加更正預算案，命名為「為克服中東戰爭危機的2026年度追加預算」。預算重點放在因應高油價、穩定民生、降低產業損失與穩定供應鏈等3大方向。

隨著國際油價大漲，韓國經濟出現陷入高物價、高利率、高匯率「三高衝擊」，其中為因應高油價對一般民眾的損害，政府決定針對所得在後70%的民眾約3580萬人，每人發放10萬至60萬韓元補助金。

這次補助總規模為4兆8000億韓元，約是去年追加預算項目「民生恢復消費券」（12兆1709億韓元）的40%，以現金形式發放。韓國政府預估，本次追加預算可帶動經濟成長率提升0.2個百分點。

新任企劃預算處長朴洪根表示，「高油價、高物價對個人商家、青年等弱勢族群帶來更大負擔，為避免好不容易復甦的經濟火苗熄滅，因此判斷有必要迅速提供財政支援，編列此次追加預算。」

朴洪根也指出，隨著中東局勢升溫，內外環境不確定性急遽上升，一股巨大危機浪潮正迅速逼近韓國經濟，「在這波衝擊影響國民與經濟之前，必須盡快築起追加預算這道堅固的防波堤。」

油價 李在明 國際油價

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