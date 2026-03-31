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對抗油價衝擊 南韓追加預算173億美元超前部署 支持凍漲在內穩定措施

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
首爾當局的支出計畫編列10.1兆韓元用於緩和高油價衝擊，其中包括支應全國油價凍漲機制，以及因應輕油（Naphtha）供應中斷的措施。歐新社
首爾當局的支出計畫編列10.1兆韓元用於緩和高油價衝擊，其中包括支應全國油價凍漲機制，以及因應輕油（Naphtha）供應中斷的措施。歐新社

南韓政府周二公布26.2 兆韓元（約 173 億美元）的追加預算案，以緩解因伊朗戰事導致燃料成本激增所帶來的負擔、援助弱勢族群並穩定供應鏈。

預算案出爐之際，杜拜原油價格已從 2 月下旬的每桶 68 美元翻漲一倍，本月更有幾天衝破 130 美元，進一步放大了南韓這個極其依賴能源進口國家的通膨風險。

首爾當局的支出計畫編列10.1兆韓元用於緩和高油價衝擊，其中包括支應全國油價凍漲機制，以及因應輕油（Naphtha）供應中斷的措施。另有 2.8 兆韓元用於民生紓困，對象鎖定低收入戶、小商家，以及面臨就業市場惡化的年輕勞工。

企劃預算處周二發布新聞稿說，另有 2.6 兆韓元用於補貼受物流和能源成本上漲衝擊的產業，包括出口商和石化業者，同時強化供應鏈韌性並投資能源轉型。此外，計畫還包括 9.7 兆韓元的各級政府財政補助，以及 1 兆韓元用於償債。

企業預算處處長朴洪根說：「民眾和企業面臨的困境和焦慮，比表面數字更深。超前部署比以往任何時候都更重要，我們需要迅速的財政支援，以防止脆弱的復甦力道失去動能。」

預算案的財源主要來自半導體出口暢旺和股市大漲所帶進的超額稅收，其中 25.2 兆韓元來自超徵稅收，另有 1 兆韓元撥自公共基金。政府表示，部分增加的稅收也將用於償還債務，以減輕對債券及匯市的衝擊。

政府總支出預計將比去年增加11.8%，達到 753.1 兆韓元。實質財政赤字預計為國內生產毛額（GDP）的 3.8%；在納入還債計畫後，債務GDP 比重預計將從 2026 年原本預算的 51.6% 降至 50.6%。

追求預算周二經內閣會議通過後，送交國會審議。

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