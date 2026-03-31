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美股Q1表現為四年來最糟 分析師示警可能還沒跌完

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美股從伊朗戰爭開打以來的跌幅，已超越之前地緣政治震撼的跌幅，本季表現也將是四年來最差。法新社
美股從伊朗戰爭開打以來的跌幅，已超越之前地緣政治震撼的跌幅，本季表現也將是四年來最差。法新社

美股從伊朗戰爭開打以來的跌幅，已超越之前地緣政治震撼的跌幅，本季表現也將是四年來最差，分析師警告，美股正閃爍偏空訊號，可能還沒跌完。

德意志銀行策略師團隊估算，從美國與以色列2月28日空襲伊朗、衝突擴及波斯灣地區以來，3月來累計下跌7.8%，跌幅甚於之前地緣政治震撼的6.1%中位數。

標普500指數本季以來已跌7.3%，為四年來最大單季跌幅，道瓊工業指數與那斯達克綜合指數陸續從高點回落10%、跌入修正領域，顛覆了投資人原先對2026年的高期望，現在只希望能躲過經濟衰退。美股本季面臨的憂慮包括人工智慧（AI）可能顛覆軟體等產業、私募信用市場出現裂痕，最大震撼是伊朗戰爭帶動國際油價暴漲。

德銀策略師團隊分析發現，標普500指數在之前的地緣政治震撼，平均花16天觸底，平均花109天才回到震撼前水準，但這個數字主要受1973年阿拉伯石油禁運影響，當時標普500指數花了五年半，才完全收復失土。

伊朗衝突開始以來，已在3月27日滿第20天，但衝突還沒結束。德銀策略師團隊引述其內部資料指出，全權委託投資人顯然已減碼股票，但若股市未立刻大漲、或波動加劇，則還有進一步減少曝險的空間。德銀團隊表示，包含追蹤趨勢基金的系統性策略族群，已調降股票曝險到中立以下水準，為去年7月來首見。

Nad Davis研究公司也指出，標普500指數正閃爍三個警訊，預示還有更多下跌空間。首先是標普500指數已從最近高點下跌9%，而歷史經驗顯示，若該指數從上一周的高點跌至少7.2%，通常是賣出訊號，暗示投資人應該從股票轉向短天期公司債；其次是標普500指數的50日均線可能跌破200日均線，構成「死亡交叉」型態；第三是標普500指數的股票需求量正在下滑、供給量正在增加，整體趨勢偏空。

從某些指標來看，美股立足點依然穩固：分析師預測標普500指數成分企業本季獲利年比成長率，將連續第六季達成二位數百分比，一些投資人也認為，股市表現沒原先料想那麼差。

但市場遭遇的壓力愈來愈重，因為交易員發現愈來愈難遵循「TACO」（川普總是臨陣退縮）策略，Unlimited基金執行長艾略特指出，「似乎愈來愈多人意識到，現在要實現TACO，需要（美國和伊朗）雙方」，不是單純一方說了算。

投資人正密切關注美國經濟韌性。Piper Sandler首席投資策略師坎特羅維茲指出，「現在是單一變數市場」，「如果油價不下跌，市場就不會上漲，就這麼簡單」。

分析師 伊朗戰爭 道瓊工業指數

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