IMF警告：伊朗戰爭衝擊全球經濟 復甦前景轉趨黯淡

國際貨幣基金（IMF）今天警告，中東戰爭已對前線國家的經濟造成嚴重衝擊，並使許多才剛從先前危機中復甦的經濟體前景轉趨黯淡。

IMF首席經濟學家在部落格文章中指出，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊所引發的戰爭，正造成全球性但不對稱的衝擊，並導致金融環境趨緊。

根據國際能源總署（International Energy Agency）數據，鑑於全球25%-30%的石油和20%的液化天然氣通常經由荷莫茲海峽運輸，伊朗封鎖海峽以及對區域基礎設施的破壞，已對全球石油市場造成史上最大規模的干擾。

油價今天可望創下單月最大漲幅。

IMF指出，這場戰爭的影響將取決於其持續時間、擴散範圍，以及對基礎設施與供應鏈造成的破壞程度，並呼籲各國審慎調整政策，以因應這波衝擊。

IMF表示，將在必要時與國際社會合作，向成員國提供政策建議與財務援助。

在此同時，七大工業國集團（G7）財政官員表示，已準備採取「一切必要措施」，以維護能源市場穩定，並限制近期波動對整體經濟的外溢影響。