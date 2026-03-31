快訊

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲！震撼畫面曝光 連川普也轉發

聽到頭骨碎裂聲！巨業客運撞死東海女大生還2度輾壓 司機判4年6月

王月開顱後音訊全無4個月！狄志為突收訊息：她慢慢回來了

聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬趁早結束對伊作戰

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師指出，若荷莫茲海峽無法迅速恢復安全航行，德黑蘭當局將持續威脅全球貿易。路透
分析師指出，若荷莫茲海峽無法迅速恢復安全航行，德黑蘭當局將持續威脅全球貿易。路透

國際油價周二早盤轉跌，美股期指由黑翻紅後更拉大漲幅。華爾街日報報導，美國總統川普告訴幕僚，他願意結束對伊朗的軍事行動，荷莫茲海峽仍處於封鎖的態度以後再說。

標普 500 指數期貨上漲 1%；西德州原油（WTI）原本一度大漲 3.9% 後，隨後回落 1.6%至每桶101.25美元。

金價連續二日上漲，聯準會（Fed）主席鮑爾的談話緩和了升息預期。現貨金價上漲2.1%至每英兩4606.90美元。

鮑爾表示，儘管戰爭引發油價飆漲加劇了通膨壓力和升息預期，但美國長期通膨預期似乎仍受控制。他指出，央行的政策正處於「足以讓我們觀望的合適位置」。

在伊朗襲擊杜拜港內的科威特油輪後，亞股早盤開低，油價跳漲，也導致 MSCI 亞太指數下跌 1.3%，一度回吐今年以來全部漲幅。

VanEck Associates 跨資產策略師Anna Wu說：「風險資產一直在等待任何反彈的藉口。因此，敘事改變對市場心理來說就像打了強心針。然而，這目前既非雙方共識也尚未定案，現在就將其視為基本情境可能還言之過早。」

據華爾街日報報導，川普和他的幕僚評估後認為，要強行打通荷莫茲海峽，衝突將超出他所規劃的四到六周期限。他決定美軍應達成消耗伊朗海軍與飛彈庫存的主要目標，並在外交施壓德黑蘭恢復通航之時，逐步結束目前的戰爭狀態。官員指出，若外交手段失敗，華府將轉而敦促歐洲與波斯灣盟國主導重啟海峽。

官員透露，川普仍有動武選項可供裁奪，但目前並非他的首要任務。

分析師指出，若無法迅速恢復安全航行，德黑蘭當局將持續威脅全球貿易，直到美國及其夥伴選擇談判達成協議，或是採取武力強行結束這場危機。

華盛頓布魯金斯學會（Brookings Institution）副會長、伊朗專家馬洛尼（Suzanne Maloney）批評，在海峽尚未重啟前就結束軍事行動，是「極其不負責任」的行為。

伊朗

延伸閱讀

政府出手護盤了？金融指數早盤急拉 由黑翻紅

美伊戰爭準備收工？傳川普願在荷莫茲海峽封閉下停火…PTT鄉民酸：又縮了

川普傳擬不等荷莫茲海峽解封即收兵 美股期指由黑翻紅

川普傳擬在美軍消耗伊朗軍力後見好就收 重啟荷莫茲海峽以後再說

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬趁早結束對伊作戰

國際油價周二早盤轉跌，美股期指由黑翻紅後更拉大漲幅。華爾街日報報導，美國總統川普告訴幕僚，他願意結束對伊朗的軍事行動，荷莫茲海峽仍處於封鎖的態度以後再說。

韓國AI晶片新創Rebellions募4億美元 拓展美國市場

在加速擴展美國市場之下，韓國人工智慧（AI）晶片新創公司Rebellions今天表示，已在最新一輪融資籌集4億美元，估值...

IG測試付費會員制 「隱身看限動」成亮點 首波鎖定日菲墨

Instagram 正測試全新的付費會員服務，付費用戶將享有專屬功能，如此將為該公司在核心廣告業務之外，建立穩定的營收來源。

民生用品漲價恐燒2年？油氣暴衝 塑膠原料齊漲

中東戰火外溢效應擴大，能源、石化到民生消費品全面承壓。國際油價與天然氣價格飆升，正透過塑膠供應鏈向下傳導，從一次性餐具、寶特瓶飲料到垃圾袋等日用品，未來幾個月漲價壓力將逐步浮現，還可能進一步推升食品與日用品價格。

川普傳擬不等荷莫茲海峽解封即收兵 美股期指由黑翻紅

美股期指周二由黑翻紅，亞洲股市跌幅收斂，油價漲勢放緩，因有報導說美國總統川普告訴幕僚，即使荷莫茲海峽大致上仍處於封鎖狀態，他仍願意結束美國對伊朗的軍事行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。