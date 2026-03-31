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IG測試付費會員制 「隱身看限動」成亮點 首波鎖定日菲墨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據TechCrunch報導，IG正在墨西哥、日本及菲律賓提供付費服務，每月收費僅需數美元。路透
據TechCrunch報導，IG正在墨西哥、日本及菲律賓提供付費服務，每月收費僅需數美元。路透

Instagram 正測試全新的付費會員服務，付費用戶將享有專屬功能，如此將為該公司在核心廣告業務之外，建立穩定的營收來源。

訂閱專屬項目中，有幾項和IG限時動態（Stories）相關的功能，像是可以查看他人的限時動態而不留下瀏覽紀錄。

此外，付費使用者還可以建立不限數量的受眾名單，並將限時動態的時效延長 24 小時。限時動態目前在 24 小時後就會消失。

IG發言人30 日證實，目前正在少數國家測試 Premium 功能，「我們希望透過這些測試，了解用戶認為Premium 功能中哪些最有價值」。

據TechCrunch報導，IG正在墨西哥、日本及菲律賓提供訂閱服務，每月收費僅需數美元。

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