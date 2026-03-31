韓國AI晶片新創Rebellions募4億美元 拓展美國市場

在加速擴展美國市場之下，韓國人工智慧（AI）晶片新創公司Rebellions今天表示，已在最新一輪融資籌集4億美元，估值達約23.4億美元。

路透社報導，Rebellions表示，此輪融資由未來資產金融集團（Mirae Asset Financial Group）與韓國國家成長基金（Korea National Growth Fund）領投，繼去年9月完成2.5億美元C輪融資後，累計籌資已達8.5億美元。

Rebellions表示，公司正進入新的成長階段，將重點放在擴張美國市場、提升Rebel100平台的規模，並為首次公開募股（IPO）做準備。

Rebellions成立於2020年，專門設計用於AI推論的神經網路處理單元（NPU）。Rebellions表示，尤其是在美國的雲端供應商、電信業者以及政府支持的計畫，對高效AI基礎設施的需求正迅速增長。

Rebellions計劃將這筆資金用於加速晶片設計、在產品藍圖中加入新開發的晶片，並擴編團隊規模。

Rebellions商務長馬歇爾．崔（Marshall Choy）今天接受路透社訪問時表示，公司目標是將「在韓國本土的成功經驗推向全球市場，打造AI主權及大規模推論能力」。

馬歇爾．崔拒絕討論IPO的具體時程。

馬歇爾．崔表示，Rebellions研發晶片的重點在於以最低能耗達到最佳效能。

他說，公司選擇將重點放在推論領域，是因為AI主戰場已從驅動如OpenAI的ChatGPT等聊天機器人的巨大模型，轉移到支撐這些模型的基礎設施。

韓國國家成長基金在最新一輪融資中投入2500億韓元（約新台幣53億元），這是政府在K-Nvidia育成計畫下的首筆直接投資。

在全球晶片產業由美國輝達（Nvidia）等巨頭主導，競爭日益激烈的背景下，此計畫致力於培育足以與之抗衡的國際級晶片公司。