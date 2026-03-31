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伊朗封鎖海峽影響航運 巴拿馬運河通行量增加

中央社／ 巴拿馬市30日綜合外電報導

巴拿馬運河高層今天表示，中東戰爭促使更多船隻使用巴拿馬運河（Panama Canal）。

在這場始於2月28日、至今為期1個月的衝突中，伊朗實際上封鎖了荷莫茲海峽；全球1/5的石油和天然氣出口通常經由該海峽運輸。

運河副管理局長德馬羅塔（Ilya Espino de Marotta）接受Telemetro頻道訪問時表示：「我們原本預計今年每天約有34艘船隻通過」，但過去兩週，「我們每天已有38、39、40艘」。

全球約5%的海上貿易經過巴拿馬運河，該航線主要連接美國東岸與中國，以及韓國和日本。

德馬羅塔表示：「巴拿馬運河是一條安全且較短的航線，即使在天然氣價格的情況下，仍能降低成本。」

然而，這位運河高層警告，由於航道容量有限，每天40艘船的通行量「無法長期維持」。

她補充說，隨著俄烏戰爭導致的低迷過後，預計到4月，液化天然氣（LNG）船隻的通行量將再次增加。

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