美國與巴西角力 WTO電商暫免關稅協議未獲延長

世界貿易組織（WTO）於26至29日在喀麥隆舉行部長級會議，巴西與美國在電子商務稅收問題上僵持不下，最終未能延長「電子傳輸暫免課徵關稅」協議，凸顯全球貿易治理困境。

「電子傳輸暫免課徵關稅」是世貿組織自1998年起的臨時協議，規定會員國不得對跨境電子傳輸徵收關稅，包括串流影音等數位產品，需定期在部長會議上續期，協議期限為2026年3月31日。

巴西金融資訊網InfoMoney報導，巴西在會中反對美方提出的永久延長方案，僅願意接受短期續期，理由是數位經濟變化快速，長期暫停徵稅恐限制新興國家稅收來源。

美國則主張維持免稅以保障跨境數位服務流通。協議到期未獲延長，意味各國未來得以對串流影音、軟體下載等電子傳輸課徵關稅。

新聞網站Veja分析指出，這場巴西與美國的對峙不僅使電子商務規則陷入不確定，也拖延世貿組織更廣泛的改革進程，包括補貼、投資及數位貿易規範。專家認為，事件反映新興經濟體要求在數位時代獲得更大自主空間，而傳統強權則力求維持自由流通。

金融資訊網Infomoney引述世貿組織秘書處表示，談判將在日內瓦續行，但外界憂心若無共識，全球可能出現碎片化的數位貿易規則，企業面臨多重標準挑戰。英國商務大臣直言，這次未能達成集體決策是「全球貿易的一大挫敗」。

環球金融網站Valor.Globo指出，巴西此舉顯示其在國際舞台上日益強硬的立場，既反映國內對稅收的需求，也折射出拉丁美洲大國在數位經濟治理上的新定位。