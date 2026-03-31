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中東戰火衝擊 法國柴油均價創1985年以來最高

中央社／ 巴黎30日專電
法國燃油平均價格上週持續上漲，是連續第5週攀升。圖／AI生成
法國燃油平均價格上週持續上漲，是連續第5週攀升。圖／AI生成

根據法國生態轉型部今天公布的最新數據，法國燃油平均價格上週持續上漲，是連續第5週攀升，尤其柴油平均價格達到自1985年統計以來最高點。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國各地加油站的柴油平均價格接近每公升2.2歐元（約新台幣80.85元），即一週內上漲0.08歐元，自中東衝突於今年2月底爆發以來上漲近0.5歐元。

面對燃油價格飆漲，近期各界呼籲法國政府增加援助，上述柴油價格意味著政府面臨更大壓力。

柴油是法國消費量最多的燃油，其平均價格已達每公升2.1888歐元。

至於汽油部分，95-E10無鉛汽油接近每公升2歐元，達1.9712歐元，約較上週漲0.03歐元。自美國與以色列2月底聯手攻擊伊朗以來，汽油價格約上漲0.26歐元，約為柴油漲幅的一半。

報導指出，這種差異主要是因為歐洲更依賴進口柴油，尤其是來自中東的柴油。此外，柴油課稅較汽油低，稅費占每公升柴油不到45%，卻占汽油的50%以上。

燃油價格持續上漲，源於伊朗南方的能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎癱瘓，布倫特原油3月稍早的價格突破每桶110美元，而戰爭爆發前約為70美元。今天稍早，布倫特原油再漲，交易價格約115美元。

法國政府目前不跟進一些鄰近國家採取普遍性的援助措施，例如調降稅費或設定價格上限。法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）今天在歐洲第一電台（Europe 1）節目中表示：「整體來說，支票簿不能再用於全體國民身上。」

法國政府日前提出針對特定產業的援助措施，受惠者是最容易受燃油價格飆升所影響的產業，包括公路運輸、農業和漁業，但業界人士普遍認為補貼不足。公路運輸業者上週末在部分地區發起示威行動以表憤怒，並規劃未來數天採取其他行動。

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