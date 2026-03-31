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伊朗襲擊杜拜港油輪 WTI漲破106美元改寫四年最高 金價持穩
國際油價周二在亞洲早盤持續走高，伊朗襲擊波斯灣油輪，美國總統川普也揚言對付伊朗民生基礎設施。
西德州原油（WTI）周一收在 2022 年 7 月以來最高點後，周二早盤一度大漲 3.7%，至每桶 106.70 美元。科威特石油公司表示，伊朗在杜拜港襲擊了一艘滿載的科威特原油輪，引發火災並可能導致周邊海域原油外洩。自開戰以來，德黑蘭當局持續鎖定行經波斯灣的船隻，近日更在伊拉克附近擊中兩艘船。
川普周日在社群媒體發文表示，若伊朗不重新開放荷莫茲海峽，美國將炸毀當地的發電廠、石油設施，「甚至可能」包括海水淡化設施。
CIBC 私人財富管理集團高級能源交易員巴賓（Rebecca Babin）說：「在尋求任何外交退路的過程中，目前的基調始終是進一步、退五步。隨著市場每日仍實質缺口達 1,000 萬至 1,200 萬桶原油，緩衝空間正在消失，想靠口頭干預來壓低油價的效果也越來越差。」
而在聯準會（Fed）主席鮑爾表示即使中東戰火持續，美國長期通膨預期似乎仍受控制後，金價連續兩天維持漲勢。
黃金現貨價格周二早盤交易時段來到每英兩4,510 美元附近，前一交易日上漲 0.4%。鮑爾表示，央行的政策正處於「足以讓我們觀望的合適位置」。由於金價自衝突爆發一個多月以來有所回落，近日已有不少逢低承接的買盤進場。
受伊朗周末期間襲擊波斯灣鋁廠的影響，倫敦金屬交易所（LME）鋁價周一大幅走高，盤中一度上漲6%，收盤漲幅收斂至3.2%，報每噸3,401美元。
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