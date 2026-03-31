聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR大跌3.1% 較台北交易溢價縮為13.8%
台積電ADR周一大跌3.1%，收在316.50美元，較台北交易溢價13.8%。
美國股市周一大多收低。儘管美國總統川普聲稱正在推進和伊朗談判，但隨著更多美軍抵達中東、葉門胡塞武裝參戰，加上川普威脅打擊伊朗油井並奪取鈾資源，市場對衝突短期內結束的希望仍告破滅。標普 500 指數和那斯達克指數連續三個交易日下跌，收在去年 8 月初以來最低水準，道瓊指數則在金融股支撐下微幅收紅。
道瓊工業指數漲 49.50 點，漲幅 0.1%，收在45,216.14 點。標普 500 指數跌 25.13 點，跌幅 0.4%，收在 6,343.72 點，距離修正區間不到 1%。那斯達克綜合指數下跌 153.72 點，跌幅 0.7%，收在 20,794.64 點。
費城半導體指數更大跌 4.2%，記憶體和儲存股跌勢尤其慘重，延續了近日下滑趨勢。美光大跌9.9%。
台灣加權股價指數周一下跌1.8點，跌幅1.8%，收在32,518.16點。台積電（2330）跌2.2%收在1,780元。
個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
台積電 TSM US 2,026.36 -3.13 1,780.00 13.84
中華電 CHT US 134.48 -0.17 134.00 0.36
日月光投控 ASX US 334.37 -2.84 353.50 -5.41
聯電 UMC US 55.12 -2.93 57.00 -3.29
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。