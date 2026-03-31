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科威特：伊朗擊中杜拜港內的科威特原油輪 原定開往大陸青島

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台積電ADR大跌3.1% 較台北交易溢價縮為13.8%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大跌3.1%，收在316.50美元，較台北交易溢價13.8%。

美國股市周一大多收低。儘管美國總統川普聲稱正在推進和伊朗談判，但隨著更多美軍抵達中東、葉門胡塞武裝參戰，加上川普威脅打擊伊朗油井並奪取鈾資源，市場對衝突短期內結束的希望仍告破滅。標普 500 指數和那斯達克指數連續三個交易日下跌，收在去年 8 月初以來最低水準，道瓊指數則在金融股支撐下微幅收紅。

道瓊工業指數漲 49.50 點，漲幅 0.1%，收在45,216.14 點。標普 500 指數跌 25.13 點，跌幅 0.4%，收在 6,343.72 點，距離修正區間不到 1%。那斯達克綜合指數下跌 153.72 點，跌幅 0.7%，收在 20,794.64 點。

費城半導體指數更大跌 4.2%，記憶體和儲存股跌勢尤其慘重，延續了近日下滑趨勢。美光大跌9.9%。

台灣加權股價指數周一下跌1.8點，跌幅1.8%，收在32,518.16點。台積電（2330）跌2.2%收在1,780元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,026.36 -3.13 1,780.00 13.84

中華電 CHT US 134.48 -0.17 134.00 0.36

日月光投控 ASX US 334.37 -2.84 353.50 -5.41

聯電 UMC US 55.12 -2.93 57.00 -3.29

道瓊指數 日月光投控 伊朗

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