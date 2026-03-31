中東戰雲密布掩蓋談判希望 標普創去年 8 月以來新低 費半重挫逾4%

美國股市周一大多收低，市場陷入劇烈震盪。儘管美國總統川普聲稱正在推進和伊朗談判，但隨著更多美軍抵達中東、葉門胡塞武裝參戰，加上川普威脅打擊伊朗油井並奪取鈾資源，市場對衝突短期內結束的希望仍告破滅。標普 500 指數和那斯達克指數連續三個交易日下跌，收在去年 8 月初以來最低水準，道瓊指數則在金融股支撐下微幅收紅。

道瓊工業指數漲 49.50 點，漲幅 0.1%，收在45,216.14 點。標普 500 指數跌 25.13 點，跌幅 0.4%，收在 6,343.72 點，距離修正區間不到 1%。那斯達克綜合指數下跌 153.72 點，跌幅 0.7%，收在 20,794.64 點。

費城半導體指數更大跌 4.2%，記憶體和儲存股跌勢尤其慘重，延續了近日下滑趨勢。美光大跌9.9%，台積電ADR跌3.1%。

美國基準原油期貨自 2022 年 7 月以來首度站上每桶 100 美元。儘管川普表示正和「更理性的政權」協商，但伊朗斥其提議不切實際。分析師警告，能源供應鏈的斷裂不像調整關稅那樣容易修復，這將持續對全球經濟產生負面影響。

Glenmede 投資策略副總裁 Michael Reynolds說：「只要戰爭這個懸而未決的問題持續存在，投資人就必須習慣開盤上漲、盤中轉跌的震盪情況。」

貝雅（Baird）董事總經理 Michael Antonelli說：「不可能像調整關稅稅率那樣輕易重啟霍爾木茲海峽，這次的地緣政治影響將比去年的關稅紛爭更難化解。」

聯準會（Fed）主席鮑爾周一在哈佛大學演講時釋出相對穩定的訊號。他表示Fed傾向維持利率穩定，並傾向暫時忽略戰事引發的短期能源衝擊，除非物價上漲改變了公眾的長期通膨預期。目前市場已完全排除今年降息的可能性，但在鮑爾講話後，進一步升息的押注略有回落，帶動美債殖利率由高點下滑。

摩根士丹利和高盛的策略師指出，由於避險基金大舉做空、系統化投資人持續拋售，市場情緒已極度悲觀。一旦戰爭出現任何實質降溫訊號，股市出現強勁報復性反彈的可能性正隨之上升。

黑石集團（Blackstone）和KKR分別上漲 3.3% 與 2.1%。美國勞工部發布了備受期待的指導意見，釐清受託人如何將「另類資產」納入 401(k) 退休計畫，此舉顯著擴大了資產管理公司的市場空間，吸引資金進駐。