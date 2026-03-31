中東停火前景不明 美國股市大多收跌

美國股市周一大多收低，市場陷入劇烈震盪。儘管美國總統川普聲稱正在推進和伊朗談判，但隨著更多美軍抵達中東、葉門胡塞武裝參戰，加上川普威脅打擊伊朗油井並奪取鈾資源，市場對衝突短期內結束的希望仍告破滅。標普 500 指數和那斯達克指數連續三個交易日下跌，收在去年 8 月初以來最低水準，道瓊指數則在金融股支撐下微幅收紅。

2026-03-31 06:49