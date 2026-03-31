聽新聞
0:00 / 0:00
中東停火前景不明 美國股市大多收跌
美軍更多人員抵達中東地區後，投資人對於伊朗戰事升級的擔憂有所加深，使美國股市今天早盤漲幅收斂，除了道瓊工業指數收盤小漲，其他3大指數終場收跌。
道瓊工業指數小升49.50點或0.11%，收45216.14點。
標準普爾500指數小跌25.13點或0.39%，收6343.72點。
那斯達克指數下挫153.72點或0.73%，收20794.64點。
費城半導體指數重挫315.33點或4.23%，收7142.33點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。