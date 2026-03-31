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中東停火前景不明 美國股市大多收跌

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

美軍更多人員抵達中東地區後，投資人對於伊朗戰事升級的擔憂有所加深，使美國股市今天早盤漲幅收斂，除了道瓊工業指數收盤小漲，其他3大指數終場收跌。

道瓊工業指數小升49.50點或0.11%，收45216.14點。

標準普爾500指數小跌25.13點或0.39%，收6343.72點。

那斯達克指數下挫153.72點或0.73%，收20794.64點。

費城半導體指數重挫315.33點或4.23%，收7142.33點。

中東 投資人 美軍

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