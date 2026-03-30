Fed主席鮑爾暗示無需為油價大漲調整政策 美債殖利率下挫

美國聯準會（Fed）主席鮑爾30日表示，儘管伊朗戰爭帶來能源震撼，長期通膨預期似乎仍維持不變，Fed還不需要決定如何回應最新不利情勢，美國公債價格盤中應聲上揚。

鮑爾在哈佛大學經濟學原理課程與大學部學生的問答時間上指出，能源干擾向來只是曇花一現，央行標準對策是等待干擾消退，「我們認為目前政策很合適」。鮑爾表示，目前還無法確定伊朗戰爭帶來的能源震撼，會對經濟造成什麼影響，但Fed一定會關注這將如何影響物價壓力。

鮑爾強調Fed致力於讓通膨回到2%目標，認為關稅通膨可能只會帶來一次性物價上漲，推升通膨0.5至1個百分點。鮑爾也表示，沒有跡象顯示Fed過去的購債計畫推升通膨，研究發現收購長期資產會壓低利率，以及支撐經濟。

投資人預期Fed不需要採取鷹派立場來管控通膨，帶動美國公債價格30日盤中走高，走勢與價格相反的殖利率下挫，10年期公債殖利率一度跌逾10個基點至4.33%。